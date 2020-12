Vader vermoordt vrouw en dochter omdat hij (onterecht) dacht dat zijn vrouw vreemdging

In het Engelse Salisbury stond vandaag een man voor de rechter die verdacht wordt van de moord op zijn vrouw en dochter. Hij zou dat hebben gedaan omdat hij dacht dat zijn vrouw vreemdging. Maar achteraf bleek dat niet zo te zijn.

Marcin Zdun staat terecht voor de moord op zijn vrouw Aneta (40) en dochter Nikoleta (18). De twee vrouwen werden begin juni zwaargewond aangetroffen in hun woning.

A man has pleaded not guilty to murdering his wife and daughter at their home in Salisbury.

Marcin Zdun, 40, of Wessex Road, Salisbury, entered pleas through a Polish interpreter at Winchester Crown Court on Friday.https://t.co/M0IecELTmN pic.twitter.com/wqPta1CGlx

