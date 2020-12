Duitse piloot ‘tekent’ enorme injectiespuit in de lucht

Je moet er maar de tijd voor hebben: een Duitse piloot heeft een traject gevlogen in de vorm van een gigantische injectiespuit. Dat deed hij tijdens een vlucht van bijna 300 kilometer in de Duitse deelstaat Beieren, op het moment dat de Europese vaccinatiecampagne tegen Covid-19 van start is gegaan.

Earlier this week, a pilot in Germany took to the skies to celebrate the availability of a #COVID19 vaccine. https://t.co/VQCzEjIz8a pic.twitter.com/RPAJx74YfA

— Flightradar24 (@flightradar24) December 27, 2020