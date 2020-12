Vluchtelingenkamp in Libanon in brand gestoken en verwoest

Libanese jongeren hebben zaterdagavond een vluchtelingenkamp, waar honderden Syrische vluchtelingen verbleven, in brand gestoken en volledig verwoest. Volgens staatspersbureau NNA was de brandstichting een gevolg van een conflict tussen inwoners van de provincie Minja en arbeiders die in het kamp verbleven. Drie mensen zijn gewond geraakt.

De brandweer had ongeveer vier uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er is een slachtoffer in het ziekenhuis opgenomen, met ademhalingsproblemen. In Libanese media zijn foto’s te zien van de enorme verwoesting in het kamp dat vlakbij de Syrische grens ligt. Twee Libanezen en zes Syriërs zijn opgepakt.

Ruim 370 inwoners van het kamp in Libanon krijgen nu tijdelijk onderdak op andere plekken.



#UPDATE via @AFP on torched refugee camp in north #Lebanon's #Miniyeh region:

– Six #Syrians & 2 Lebanese arrested over "personal dispute" that led latter to torch tents: army

– More than 370 camp residents now in temporary shelters: UNHCR

– At least 4 Syrians taken to hospital pic.twitter.com/ausnhZXChO — Hashem Osseiran (هاشم) (@HashemOsseiran) December 27, 2020

‘Persoonlijke ruzie’

Aan het incident zou een „persoonlijke ruzie” ten grondslag liggen tussen een groep jonge Libanese en Syrische arbeiders. De Libanezen schoten in de lucht en staken vervolgens het kamp in brand.



"We do not know anything about the cause of the problems that led to the burning of the camp completely .. nothing was left .. everything was burned." .. Today's camp residents in Miniyeh spent a difficult night. Their Lebanese neighbors rescued them from an inevitable disaster.. https://t.co/N3S76zI6zc — John Allan (@johnnallan) December 27, 2020

Sinds 2011 woedt er in Syrië een burgeroorlog. Als gevolg van het geweld zijn honderdduizenden mensen over de grens gevlucht, naar buurland Libanon.

Het kleine land heeft wereldwijd de meeste vluchtelingen per hoofd van de bevolking opgevangen, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Er zijn naar schatting zo’n 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen in Libanon. De meesten van hen leven in eenvoudige kampen.

