Dit zeggen mensen die geen mondkapje willen dragen

Type het woord mondkapje en het regent op Metro’s sociale media reacties. Vanuit twee kampen trouwens: mensen die het opzetten van een mondkapje een kleine moeite ‘voor een goede zaak’ vinden. En personen die zich er luid en duidelijk tegen verzetten (en het woord amper noemen, maar het vaak over muilkorf en beklapje hebben).

Overigens is de invoering van de mondkapjesplicht vandaag soepeltjes verlopen, blijkt uit een rondgang van persbureau ANP door ‘winkelland’. „De invoering van de plicht loopt super soepel”, zegt winkeliersorganisatie INRetail. In de winkels van onder meer Blokker, Intertoys, supermarkt DEEN en de Big Bazar werden en worden ook geen problemen verwacht door de plicht, zegt een woordvoerder. „We hebben nog geen incidenten vernomen. Wij gaan ervan uit dat de mondkapjesplicht goed zal worden opgevolgd. Het is geleidelijk gegaan, en je zag de afgelopen tijd al dat veruit de meeste mensen het mondkapje automatisch opzetten.”

Ik zet geen mondkapje op

Van de fysieke winkel waar iedereen een mondkapje draagt (Metro turfde zojuist bij een momentopname een 100 procent-score in de Albert Heijn aan het Bos en Lommerplein in Amsterdam) naar de reacties vanachter de computer of smartphone. Voor op Metro’s Facebook is de stoffen mond- en neusgatenbedekker een veel besproken onderwerp. John Nievelstein reageerde bijvoorbeeld op het artikel over boa’s die de eerste week bij een mondkapjesweigering nog geen boetes uitdelen: „Al delen ze ze wel uit… ik draag ze toch niet. Ze kunnen een boa aan me vast binden, dan hoop ik dat hij genoeg bonnenboekjes mee heeft!”

Het leverde John 103 likes en 21 hartjes op, maar ook veel tegengas: „Stoere jongen, hoor”, „Vooral niet luisteren, typisch Nederlands” en „Wil je een ballon of een sticker?” Johannes Mutlu vindt boete uitdelende boa’s verraders: „Zij hebben geen recht om geld van ons te stelen, iedereen die bij deze administratie werkt voor het opleggen van boetes, is een grote verrader van het volk.”



‘Zo’n muilkorf werkt niet’

Het artikel ‘Mondkapjesplicht gaat in, wat zijn de regels nu precies?’ leverde bijna duizend reacties op. Johan Meijboom denkt dat hij van ‘die muilkorf’ zelf ziek wordt. „Ik als tegenstander zal nooit zo een muilkorf voorbinden. Dat al die mensen nou zo stom zijn om een niet werkend kapje te gebruiken, moeten ze allemaal zelf weten. Ik doe niet mee aan een gedragsexperiment en aan mijzelf ziek maken.”



Mijn eerste zelfgemaakte mondkapje van horrengaas/insectengaas. Ademt prima en voldoet aan alle eisen voor zover ik kan inschatten. Wel even freubelen.#mondkapjesplicht pic.twitter.com/YSOucDaWwT — Zeg maar Joost. (@JoostJansen6) December 1, 2020

Ellen Koene draagt het mondkapje wel, maar alleen om geen boete te krijgen. „Het is dat ik het me niet kan veroorloven, maar anders zou ik dat beklapje écht niet dragen. Dan zou ik iedere boete met een glimlach ontvangen en hem voorleggen bij de rechter. Ik hoop dat er vermogende personen zijn die ook zo denken en dit wél kunnen en willen doen. Ik kijk uit naar de eerste rechtszaak over dit onderwerp.”

Heeft het mondkapje wel nut?

Veel reacties gaat over het al dan niet bewezen nut van het dragen. Martin van Hulst wijst op het feit dat het kabinet het nut van mondkapjes eerder niet zag zitten, maar dan in iets andere taal: „Whahaha, een onderzoek die de media welgevallig is. Lazer toch op met je coronaregels en mondkapjesdrama. Ga even naluisteren wat die ministers aan het begin van het jaar zeiden.” Ook Patty Muller denkt dat ze niet werken: „Pieker er niet over. Die muilkorf zetten ze zelf maar op, ik ga er niet mee lopen. Zou ik wel doen als het zou werken hoor. Maar ze werken niet.” Ook Toi van Gelder weet dat zeker: „Mondkapjes helpen echt niet tegen infectie. Echt niet. Dat is allemaal beleving. Dus die maatregel is echt belachelijk.” En Brigitte Aslani: „Nu alleen nog in binnenruimtes. Later ook in de buitenruimtes. Let maar op. HET HELPT GEEN MOER.”



Om met een grappige reactie te eindigen: Jop Ariaans had een geluksmomentje. „Dankzij de mondkap op mijn 36e weer eens om mijn ID gevraagd in de supermarkt. Ik omarm de mondkap!”

