Spoedoverleg over virusmutatie, EU-landen bespreken stilleggen verkeer met VK

De leiders van EU-landen hebben zondag spoedoverleg gehouden over de zeer besmettelijke coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk de kop heeft opgestoken. Er werd besproken of boot-, trein-, en wegverbindingen met het Verenigd Koninkrijk tijdelijk verbroken moet worden.

Ook kwam de vraag of reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk voortaan een negatieve coronatest moeten kunnen laten zien bij aankomst op het vaste land aan de orde. Veel lidstaten nemen tot nu toe eigen besluiten over of reizigers uit het Verenigd Koninkrijk welkom zijn of niet.

Wel of geen vliegverbod?

Meerdere landen, Nederland voorop, besloten vandaag al dat vliegtuigen die vanuit het Verenigd Koninkrijk komen voorlopig niet welkom zijn. België en Italië deden hetzelfde en later besloten ook Ierland, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Bulgarije het vliegverkeer op te schorten. Duitsland roept morgen bovendien alle lidstaten bijeen voor een crisisberaad, dat speciaal bedoeld is voor rampen, terreuraanslagen en andere grote crises.

In Griekenland zijn reizigers uit het Verenigd Koninkrijk nog wel welkom, al moeten ze wel langer in quarantaine, namelijk een week in plaats van drie dagen. De maatregel gaat maandagochtend om 06.00 uur in. Voor reizigers uit andere landen blijft de verplichte quarantaineperiode wel drie dagen. Ook moet iedereen die Griekenland binnenkomt bij aankomst een snelle coronatest doen en een recent negatief resultaat van een PCR-test kunnen laten zien. Mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk aankomen op het vliegveld van de Tsjechische hoofdstad Praag moeten tien dagen in quarantaine. Van andere landen wordt later een besluit verwacht.

Aanpak afstemmen

Lidstaten van de EU mogen zelf beslissen over het vliegverkeer, maar de Europese Commissie roept de lidstaten wel op om hun aanpak onderling af te stemmen. Dat moet zorgen voor meer duidelijkheid voor vervoerders.

De nieuwe variant van het coronavirus grijpt vermoedelijk een stuk sneller om zich heen dan eerdere versies, zo waarschuwt de Britse regering. Ook in Nederland is de mutatie inmiddels opgedoken. De nieuwe variant zou niet dodelijker zijn of minder gevoelig zijn voor vaccins.

