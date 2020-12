Markante politiebaas Jan Blaauw overleden: ‘Speurders zoals hij zijn er niet meer’

Blauw is dé politiekleur en Blaauw is een van dé markantste hoofdcommissarissen uit onze politiegeschiedenis. Hij overleed gisteren.

Oud-hoofdcommissaris van politie in Rotterdam Jan Blaauw is op 92-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in het bijzijn van zijn familie in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs, heeft de Rotterdamse politie vanochtend laten weten aan het ANP.

Peter R. de Vries

Peter R. de Vries reageert op Twitter. „Heel naar nieuws… Good old meesterspeurder Jan Blaauw (92) is overleden. Jarenlang hebben we zij aan zij gestreden voor het recht in de Puttense moordzaak. Hij was meesterlijk en bovendien een geweldig mens. Dank, Jan…! Speurders zoals hij zijn er helaas niet meer.” Meer herinneringen worden gedeeld. „Ik ontmoette Jan Blaauw nog in februari van dit jaar toen hij aanwezig was bij de installatie van zijn kleinzoon Jordy tot aspirant van Politie Rotterdam. Prachtige man die veel voor de politie heeft betekend”, schrijft politiewoordvoerder Wim Hoonhout.



Heel naar nieuws… good old meesterspeurder Jan Blaauw (92) is overleden. Jarenlang hebben we zij aan zij gestreden voor het recht in de Puttense moordzaak. Hij was meesterlijk en bovendien een geweldig mens. Dank, Jan…! Speurders zoals hij zijn er helaas niet meer. #topcop pic.twitter.com/BESJH9keN3 — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) December 21, 2020

Blaauw bij de politie

Blaauw heeft veertig jaar bij de politie gewerkt en klom op van straatagent tot hoofdcommissaris. Na zijn pensionering, in 1988, schreef hij boeken over het recherchewerk, onder meer over de Puttense moordzaak en de strijd tegen drugshandelaren. In zijn autobiografie Dossier Blaauw schrijft hij dat in zijn begintijd zijn pistool „nogal los in het holster” zat. Blaauw raakt verwikkeld in diverse schietincidenten, maar heeft naar eigen zeggen tot zijn eigen opluchting nooit iemand geraakt.



De Puttense moordzaak. Enkele jaren na dato roept de veroordeling van Ron P. nog steeds vragen op. Had Jan Blaauw het bij het rechte eind (schuld), of toch Ton Derksen (onschuld)? Dubbelrecensie met uitgebreide analyse van scenario’s en argumenten. Lezenswaardig, kritisch stuk. https://t.co/zSszBbRFRi pic.twitter.com/DeJ0vFdMKL — Michael Berndsen (@MBerndsen) October 22, 2019

Ambitieuze Blaauw

Johannes Albertus Blaauw werd op 2 april 1928 geboren in het Drentse gehucht Nieuw-Buinen, als vijfde telg in een gezin van tien kinderen. Zijn vader was politieman. In 1955 behaalde de ambitieuze Blaauw zijn inspecteursdiploma. Daarna werkte hij op verscheidene Rotterdamse politiebureaus, eerst bij bureau Boezemsingel. Hij werd voor velen het gezicht van de Nederlandse politie en in elk geval van de Rotterdamse.



Keek net op YouTube "Hoe is het nu met Jan Blaauw?" daar is hij bezig aan zijn zestiende boek!💪juli 2017, schrijven, fietsen, 89 jaar en gezond💪 — Peet S. (@OpaBoek) April 15, 2020

Hij schreef maar liefst zestien boeken over opsporing en misdaad.

„Met zijn 92 jaar heeft hij tot bijna aan het eind toe kunnen genieten van zijn drie kleinkinderen en van zijn tochten op de fiets. Hij is en was daarnaast een politieman in hart en nieren, ook na zijn pensioen”, laat een woordvoerder van de politie-eenheid Rotterdam weten.

