Britse toezichthouder: Pas op met coronavaccin als je een allergie hebt

De Britse toezichthouder voor het publieke gezondheidswezen heeft gewaarschuwd dat mensen die al heel lang en vaak last hebben van een allergie het nieuwe coronavaccin voorlopig beter niet kunnen nemen.

Twee mensen die regelmatig kampen met allergische reacties kregen gisteren problemen door het vaccin, zegt de medische chef van de Nationale Gezondheidsdienst (NHS), Stephen Powis.

Het gaat om twee medewerkers van de NHS. Ze hebben al heel lang allergische reacties en hadden die ook nadat ze het Amerikaans-Duitse vaccin van Pfizer/BioNTech toegediend hadden gekregen. Ze maken het overigens weer goed, aldus Powis. De twee gevallen worden onderzocht en aan de hand daarvan wordt het advies mogelijk aangepast.



Zwangere vrouwen en het coronavaccin

Begin deze week, voor het vaccin in omloop kwam, adviseerde de regering al aan zwangere vrouwen, vrouwen die binnenkort zwanger kunnen worden en vrouwen die baby’s de borst geven, om te wachten met deze vaccinatie. Nader onderzoek moet uitwijzen of de voorzorgsmaatregel daadwerkelijk nodig is. Vrouwen die een vaccin krijgen moeten voorlopig proberen zeker twee maanden niet zwanger te worden nadat ze de tweede dosis van het vaccin hebben gehad.

Het Verenigd Koninkrijk is als eerste land begonnen met het toedienen van het vaccin van de farmaceutische bedrijven uit New York en Mainz. Het land gaat overigens ook met andere vaccins werken.

In Nederland is het nog ‘wachten op’

In ons land wachten we nog op het coronavaccin. De verwachting was dat Pfizer eind deze maand de eerste vaccins zou leveren, maar dat wordt begin januari. ‘Coronaminister’ Hugo de Jonge moest dat gisteravond toegeven tijdens de persconferentie die hij met premier Mark Rutte gaf. Ook kan Pfizer geen 1 miljoen doses van het vaccin leveren, maar ruim 500.000.



De farmaceut verwacht, zo is vandaag gemeld, dat de vertraagde half miljoen vaccins, die Nederland eigenlijk in januari al zou krijgen, in ieder geval in de eerste helft van 2021 worden geleverd. „Wanneer het precies is, weet ik op dit moment niet, maar de afspraken die wij hebben gemaakt met de Nederlandse overheid, komen wij gewoon na”, zegt een woordvoerder van Pfizer Nederland.

Coronavaccin in EU overal tegelijk beschikbaar

Nederland komt er in ieder geval niet slechter af dan andere EU-landen, zegt de Europese Commissie, die namens hen het aankoopcontract met Pfizer heeft gesloten. „Lidstaten worden gelijk behandeld en alle doses zullen voor hen op hetzelfde ogenblik beschikbaar zijn”, laat een woordvoerder weten. Dat „is een belangrijk principe” van het EU-vaccinatiebeleid. Maar de commissie wil verder niets kwijt over de planning van de leveringen en wijst erop dat het vaccin ook nog moet worden goedgekeurd.

