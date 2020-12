Deze politici twijfelen over het nemen van een coronavaccin

Het coronavaccin ligt klaar en als het aan het kabinet ligt begint het inenten zo snel mogelijk. Maar lang niet alle politici zijn ook zelf bereid om de prik te halen.

In een video van De Telegraaf zien we verschillende politici die de prangende vraag wordt gesteld: Gaat u een vaccin nemen? Hoewel minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid duidelijk benadrukt dat hij zich gaat laten vaccineren, zien we in het fragment ook twijfelaars voorbij komen.



We staan aan de vooravond van een nieuwe fase in de crisis: de vaccinatiefase. Maar op dit moment zijn er nog steeds te veel nieuwe besmettingen. Daarom moeten we voorzichtig blijven. Lees de stappen die het kabinet zet in de aanpak van de coronacrisis. 👉 https://t.co/DGommxVXfP pic.twitter.com/80wmvFp1RE — Hugo de Jonge (@hugodejonge) December 9, 2020

Kat uit de boom

Zo spreekt Farid Azarkan fractievoorzitter van DENK duidelijk zijn twijfels uit. „Ik ben wel benieuwd wat het precies doet. Ik kijk even de kat uit de boom.” Ook fractievoorzitter van de SGP Kees van der Staaij zegt nog geen volmondig ‘ja’ tegen de prik. „Ik ga dat rustig afwegen.”

Sadet Karabulut van de SP en Kathalijne Buitenweg van GroenLinks zijn er allebei van overtuigd dat ze het vaccin gaan halen. Buitenweg: „Ik verlang naar de tijd dat het weer normaal is en ik denk dat de vaccinaties daarbij kunnen helpen.”

Haastklus

Ook opvallend is de reactie van Henk Krol van Lijst Henk Krol die zelf in de zogenoemde risicogroep valt. „Ik gun iedereen heel snel een goed werkend vaccin. Ikzelf wil het graag hebben, maar nog niet in de eerste ronde.”

Thierry Baudet van Forum voor Democratie blijkt een duidelijke tegenstander van het vaccin en noemt het een „haastklus”. Volgens hem zijn er teveel risico’s verbonden aan het middel. „Aangezien voor mij corona niet gevaarlijk is, hoef ik ook geen risico te nemen van een vaccin.”



Minister de Jonge vorige week:

We krijgen de vaccins eind december al en we krijgen er zeker 1 miljoen! Minister de Jonge vandaag: ze komen pas in januari en we krijgen er maar een half miljoen.#hugodejongekanniks — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 8, 2020

Veilig

PVV’er Geert Wilders vertelt dat hij geen principieel tegenstander van vaccineren is, maar legt uit dat hij zich niet laat inenten totdat hij ervan overtuigd is dat het veilig is. Minister Grapperhaus sluit tot slot af met het plan om de twijfelende politici alsnog te overtuigen.

