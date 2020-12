Al veel meer illegaal vuurwerk onderschept dan in heel 2019

De politie heeft dit jaar al meer dan 100.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat is meer dan in heel 2019, toen iets meer dan 61.000 kilo werd opgespoord.

De flinke cijfers vallen af te lezen uit de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM), die wekelijks bijgehouden wordt.

In september spoorde de politie Noord-Nederland in samenwerking met collega’s in Duitsland een partij van meer dan 50.000 kilo vuurwerk op. Met die vondst steeg het aantal kilo’s op de vuurwerkbarometer razendsnel. Vorige week stond het totaal voor 2020 nog op 44.284 kilo en vermoedelijk is dat nu bij het totaal opgeteld. Het OM kon vanmiddag tegenover persbureau ANP nog geen verdere uitleg geven.



Waarde partij illegaal vuurwerk enorm

De 50.000 kilo die in september werd gevonden, was vermoedelijk afkomstig uit Duitsland en bestemd voor de Nederlandse markt. De vondst had een waarde van 750.000 euro.

De politie let dit jaar extra scherp op de handel in illegaal vuurwerk, mede vanwege het landelijke vuurwerkverbod dat is afgekondigd vanwege de coronacrisis. Zo worden socialemediakanalen voortdurend in de gaten gehouden. Ook advertenties op Marktplaats worden gevolgd, terwijl er met name in de grensstreek meer steekproefsgewijze controles dan anders worden gehouden. De politie heeft daarvoor extra capaciteit. Ook gemeentes worden actief. Zo was Alkmaar vorige week de eerste gemeente waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren, zonder dat zijn worden gestraft.



Twee Harderwijkers opgepakt

Ook gisteren was het weer raak, zo maakte de politie vandaag bekend. Twee mannen van 21 en 24 jaar uit Harderwijk zitten vast, nadat ze werden betrapt op het bezit van een flinke partij zwaar en illegaal vuurwerk. Het meeste vuurwerk lag opgeslagen in een kelderbox in Harderwijk.

De politie liet de auto waarin de twee reden stoppen tijdens een reguliere controle in Ermelo. In de auto vonden agenten tweehonderd nitraten en zestig cobra’s. Toen de politie de flat en de kelderbox van het tweetal in Harderwijk doorzocht, werden nog eens 640 nitraten gevonden.

