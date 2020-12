Bizarre beelden: aardverschuiving in dorpje Noorwegen

De autoriteiten in Noorwegen hebben ruim zevenhonderd mensen geëvacueerd vanwege een aardverschuiving in het zuiden van het land. Het natuurgeweld leverde bizarre foto’s op.

De aardverschuiving trof een woonwijk in de plaats Ask, zo’n 40 kilometer ten noordoosten van hoofdstad Oslo. Zeker tien personen raakten gewond, van wie één ernstig, meldt de politie.

Het is nog onduidelijk of ook mensen worden vermist. Van 21 personen die in het getroffen gebied wonen, weet de politie nog niet waar ze zijn, meldt de Noorse omroep NRK. Ze kunnen elders zijn, maar ook in het getroffen gebied.

Aardverschuiving een ramp

„Het is een ramp”, zei premier Erna Solberg na haar bezoek aan de getroffen plek in gezelschap van minister van Justitie Monica Maeland. „Er kunnen personen vastzitten in het puin, maar we kunnen er niet zeker van zijn omdat het vakantieperiode is en mensen ook ergens anders kunnen zijn.”



Det er vondt å se hvordan naturkreftene har herjet i Gjerdrum. Mine tanker går til alle som er rammet av jordskredet. Nå er det viktig at nødetatene får gjort jobben sin. — Erna Solberg (@erna_solberg) December 30, 2020

Solberg zegt in haar tweet dat het pijn doet om te zien hoe de natuurkrachten een gebied hebben verwoest en dat haar gedachten uit gaan naar iedereen die door de aardverschuiving is getroffen. Zijn vindt het belangrijk dat de hulpdiensten hun klus kunnen klaren.

De premier bedankte de reddingswerkers, maar waarschuwde dat de reddingsoperatie lang kan duren. „De situatie is zo onstabiel dat het momenteel onmogelijk is om op een andere manier te zoeken dan met helikopters.”

Oproep om weg te blijven

De politie heeft bewoners opgeroepen de geëvacueerde zone niet te betreden vanwege de gevaarlijke situatie. Het gevaar bestaat dat er meer huizen instorten, zei de regiomanager van het Noorse bureau voor watervoorraad en energievoorziening NVE. De grond beweegt nog altijd. Het is volgens hem de grootste aardverschuiving in de recente geschiedenis van Noorwegen.

In het getroffen gebied bevinden zich volgens de politie veel woningen. „De omstandigheden zijn uitdagend. Het is vrij donker en het weer is slecht”, zei het hoofd van de reddingsoperatie. Hij benadrukte dat alle beschikbare middelen worden ingezet, waaronder ook helikopters. De evacués worden ondergebracht in een hotel en daar geregistreerd.

