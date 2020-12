Vrouwelijke autocoureur moest topless op de foto voor contract

Een Finse vrouwelijke autocoureur doet een onthulling over een bijzonder voorval in de racewereld. Voor een plekje bij een bekende formuleracingklasse moest ze namelijk topless op de foto.

Dat klinkt als een buitengewoon contract met wel hele unieke voorwaarden. De inmiddels 31-jarige Emma Kimiläinen vertelt in een podcast openlijk over de obstakels in de racewereld voor het vrouwelijk geslacht. De autocoureur wist tien jaar geleden bijna een plek te bemachtigen voor de Indy Lights, een talentklasse van de racewedstrijd IndyCar. De enige eis was dat Kimiläinen daarvoor haar borsten liet zien in een bekend mannenblad.

Verbaasde reacties

De Finse wil niet vertellen bij welk team de onderhandelingen destijds plaatsvonden. Echter had de racer weinig zin om uit te kleren te gaan voor een carrière in de autosport en wees ze het aanbod af. Dat betekende wel dat haar kans voor de talentklasse verkeken was.

Het verhaal van Kimiläinen zorgt voor verbaasde reacties uit de racewereld. Zelf reageert ze op alle commotie: „Het incident is tien jaar oud en Indy Lights als serie heeft er niets mee te maken. Deze beslissingen worden altijd door individuen genomen en deze specifieke personen kunnen waarschijnlijk de steek in het hart voelen zonder dat ik namen publiceer”, schrijft ze op Instagram.

Verandering in racewereld

Volgens haar is er in die afgelopen tien jaar een hoop verbeterd. „De wereld en de autosport zijn gelukkig ten goede veranderd wat betreft gelijkheid en diversiteit. Er is nog veel werk aan de winkel, maar er zijn de afgelopen jaren enorme stappen gezet dankzij alle geweldige getalenteerde vrouwelijke racers die over de hele wereld op circuits stappen”, aldus de racer.

De coureur racet zelf in de W Series, een wedstrijd waaraan alleen vrouwen meedoen. Ook de Nederlandse Beitske Visser doet hieraan mee.