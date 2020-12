Aardbeving in Kroatië: ‘Veel gewonden, de schade is groot’

Kroatië is vandaag getroffen door een zware aardbeving, met een kracht variërend van 6.2 tot 6.4 op de schaal van Richter. Zelfs in Noord-Italië en Zuid-Duitsland was de krachtige beving voelbaar. Lokale media melden dan ook dat de schade in Kroatië zelf zwaar is.

Eerder meldde het Kroatische Rode Kruis al dat het gaat om een „zeer ernstige situatie”.

Behalve de hoofdstad Zagreb zijn ook andere steden zwaar getroffen, zoals Petrinja vlakbij het epicentrum. Volgens de burgemeester Darinko Dumbović is de halve stad verwoest.

Ook zijn er veel gewonden gevallen, laten hulpdiensten weten. Op beelden is te zien hoe mensen niet ver van het epicentrum onder het puin vandaan worden gehaald. Meerdere lokale media melden dat in Petrinja een kind om het leven is gekomen, maar geven geen verdere details.

Mensen zouden in paniek de straat op zijn gevlucht. Op beelden is te zien dat er meerdere gebouwen zijn ingestort.



A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage:

‘Blijf buiten’

Toch roept het Kroatische ministerie van Binnenlandse Zaken de bevolking op om vooral de kalmte te bewaren en buiten te blijven. Vooral mensen die in beschadigde gebouwen wonen, moeten niet thuis op de bank gaan zitten. De kans bestaat dat zij bedolven worden onder puin. Na de eerste beving vandaag werd namelijk nog een kleinere schok gevoeld, van ongeveer een halve minuut.



Exact moment when the 6.2 magnitude earthquake hit central #Croatia. You can see cameras and microphones shaking both outdoors and inside the N1 studio in #Zagreb

Op Twitter laat de Kroatische premier, Andrej Plenkovic, van zich horen. Hij zegt dat hij op weg is naar de plaats Petrinja. Eurocommissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarčič staat volgens de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen ook klaar om naar het rampgebied af te reizen zodra de situatie dat toelaat.

Lokale media melden dat de hoofdstad Zagreb grotendeels zonder elektriciteit zat na de beving. De ziekenhuizen werden geëvacueerd. De politie roept mensen op om alleen in noodgevallen nog in de auto te stappen.



Petrinja has significant damage. A man was safely extracted from his vehicle

Ook gisteren aardbeving

Gisterochtend werd het land ook al opgeschrikt door een aardbeving, toen met een kracht van 5.2. Het epicentrum was toen ook zo’n 50 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad.

Nu is er dus wel sprake van schade. Het is echter onduidelijk of dat komt door de aardbeving van gisteren of vandaag. Of een combinatie daarvan. Aardbevingen zijn Kroatië zeker niet vreemd: ook in maart was er een krachtige beving in het land. Toen waren de gevolgen hevig. Er viel één dode, 27 mensen raakten gewond.

EU-president Charles Michel heeft alle nodige hulp aan Kroatië toegezegd. „We volgen de situatie in Zagreb na de verwoestende aardbeving op de voet. Onze gedachten gaan uit naar de gewonden en de werkers in de frontlinie.”



