Vuilophalers dreigen met stakingen, chaos met vuilnis dreigt

FNV dreigt met acties van vuilophalers en mensen in de milieustraten. De vakbond heeft een ultimatum bij de werkgevers in de afvalverwerking neergelegd, als ze niet ingaan op de eis van 5 procent meer loon voor de mensen in de afvalverwerking.

Zo niet, dan volgen er werkonderbrekingen en stakingen en zal er mogelijk sprake zijn van tijdelijke ‘vuilnischaos’.

Ultimatum loop 7 januari af

Het ultimatum loopt tot donderdag 7 januari 15.00 uur. Volgens Hanan Yagoubi, bestuurder van FNV Publiek Belang, staat de loonsverhoging die de werkgevers momenteel bieden niet in verhouding tot hoe hard de mensen in de afvalverwerking het afgelopen jaar hebben moeten werken. „De werkdruk was door corona enorm.”

FNV wil een cao met een looptijd van een jaar, tot 31 december 2021 met een loonsverhoging van 5 procent. Dat komt volgens de bond neer op 50 euro bruto per maand extra. De werkgevers zouden niet verder willen gaan dan 40 euro per maand, per 1 juni 2021.



Eenmalige uitkering

Ook wil de bond een eenmalige uitkering van 500 euro netto, meer dan de 250 euro die de werkgevers op tafel hebben gelegd.

De cao Grondstoffen, Energie & Omgeving (GEO) moet gaan gelden voor zo’n 7000 medewerkers van onder meer afvalinzamelaars en afvalverbranders. Dat zijn bijvoorbeeld de mensen op de vuilniswagens en strooiwagens en in de milieustraten.

Veel vuilnis, familie-uitjes naar de milieustraat

„Het is voor de vuilophalers een onwerkelijk jaar geweest, soms zelfs onwerkbaar”, zegt Hanan Yagoubi. „De werkdruk was enorm door corona en het vele thuiswerken. Bij de milieustraten stonden files, omdat mensen een familie-uitje maakten van het wegbrengen van hun grof vuil. En de vuilophalers hebben meer moeten verstouwen dan ze in jaren hebben gedaan. Ook mogelijk besmet huisvuil en afval van verzorgingstehuizen en ziekenhuizen, met alle risico’s die je daarbij loopt. Ze verdienen een loon dat hierbij past.”

