Duizenden Trump-aanhangers demonstreren tegen verkiezingsuitslag

Na meerdere hertellingen zijn de fans van Donald Trump nog steeds niet tevreden met de verkiezingsuitslag. Tevreden is misschien niet het goede woord, want ze zijn het ronduit oneens met de uitslag. In de Verenigde Staten gingen gisteren dan ook duizenden Trump-aanhangers de straat op om te protesteren.

Washington was het toneel van de demonstraties. Amerikaanse media meldden dat duizenden demonstranten zich in het centrum van de Amerikaanse hoofdstad hadden verzameld. Op een aantal plekken kwam het tot schermutselingen met tegendemonstranten. Ten minste zes mensen werden gearresteerd.

The New York Times schrijft dat er vier mensen zijn neergestoken en één iemand is neergeschoten.



HAPPENING NOW: Large crowds continue to gather in Washington DC to #StopTheSteal. The people of this country will not allow this election to be stolen!

pic.twitter.com/iDtA0F0PRi — Anne Elizabeth (@AnneElizabethUS) December 13, 2020

‘Nog vier jaar’

De politie was ter plaatse om de twee groepen, demonstranten en tegendemonstranten, uit elkaar te halen. Die tegendemonstranten kwamen in botsing met de politie. Sommige Trump-aanhangers verschenen in gevechtsoutfit. Ze riepen leuzen als „USA” en „nog vier jaar”.

Bijna een maand geleden demonstreerden ook al duizenden aanhangers in Washington voor Trump. De Republikein verloor de verkiezingen van 3 november van Joe Biden, een Democraat.

Nog altijd erkent Trump zijn nederlaag niet. Hij zegt dat hij is beroofd van de overwinning, door verkiezingsfraude. Advocaten van Trump hebben tot dusver geen bewijs geleverd van massale fraude. Tientallen rechtszaken waren niet succesvol. Biden zal op 20 januari in Washington worden beëdigd. Trump heeft al wel toestemming gegeven voor de machtsoverdracht.



Washington DC: Check-out these Trump supporters surrounding a car at Thomas Circle. They accused the driver and front seat passenger of being liberals — because they were wearing face masks inside of the vehicle. Still no National Guard to be seen…pic.twitter.com/24sKcrO7In — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) December 13, 2020

Eisen stellen

Ook Trump’s voormalige nationale veiligheidsadviseur, Michael Flynn, deed mee aan de demonstratie. Flynn is een gepensioneerde legergeneraal die gratie kreeg van Trump op 24 november. Eerder pleitte hij namelijk schuldig aan liegen tegen de FBI over contacten met de voormalige Russische ambassadeur.

„Wat de uitspraak ook was van gisteren, iedereen haalt diep adem”, zei Flynn tegen demonstranten voor het Hooggerechtshof, verwijzend naar de weigering van het hof om de zaak-Texas te behandelen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verwierp vrijdag een rechtszaak die was aangespannen door Texas en gesteund door Trump die de stemresultaten in vier staten wilde aanvechten.



"This actually is not about President Donald J. Trump. This is this is about the presidency of the United States of America, it is about the fabric of the Constitution of United States of America, the Constitution."@GenFlynn spoke at #DC rally. Watch👉https://t.co/nlr7pyXSWR pic.twitter.com/N8bzQvDCCm — NTD News (@news_ntd) December 13, 2020

„Mijn opdracht aan jou is om terug te gaan naar waar je vandaan komt” en eisen te stellen, zei Flynn tegen de menigte, zonder specifieker te zijn. De Amerikaanse grondwet gaat „niet over collectieve vrijheid, maar over individuele vrijheden, en ze hebben het zo ontworpen”, zei Flynn.

Sommige demonstranten in Washington herhaalden opnieuw complottheorieën over de verkiezingen. Trump „wordt uit zijn ambt gestuurd”, riep een van hen bij het Hooggerechtshof. „Het hof nam niet eens de tijd om de zaak te behandelen”, klaagde hij over de door Texas aangespannen procedure.

