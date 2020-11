Verpleegster: Zelfs op sterfbed zeggen patiënten dat coronavirus niet bestaat

Een Amerikaanse verpleegster heeft op Twitter een hartbrekende tekst geschreven. Ze ziet heel wat patiënten die nog steeds niet geloven in het coronavirus. Zelfs niet op hun sterfbed.

Jodi Doering werkt als verpleegster op de afdeling intensieve zorg in South Dakota. De Amerikaanse heeft al heel wat verschrikkelijke dingen meegemaakt, maar wat ze de laatste tijd meer en meer ziet, maakt haar nóg verdrietiger. Ze meldde deze week op Twitter: „Ik moet de hele tijd denken aan de coronapatiënten van de afgelopen dagen. Vooral dan aan diegenen die nog steeds niet geloven dat het virus echt is. Ze smeken de hele tijd om een magisch medicijn en roepen dat Joe Biden het land kapot gaat maken. En dat terwijl ze naar adem snakken.”

„Ze zijn ervan overtuigd dat er een andere reden moet zijn waarom ze ziek zijn”, meldt Jodi. „Ze beledigen je en vragen waarom ze al die ‘dingen’ moeten dragen omdat ze volgens hen niet besmet zijn met het coronavirus en het niet bestaat. Dit gebeurt echt. Ze stoppen met schreeuwen wanneer ze geïntubeerd worden” (een beademingsbuis aangebracht krijgen, red.).

Going to ruin the USA. All while gasping for breath on 100% Vapotherm. They tell you there must be another reason they are sick. They call you names and ask why you have to wear all that “stuff” because they don’t have COViD because it’s not real. Yes. This really happens. And

