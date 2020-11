5725 nieuwe coronabesmettingen, maar 1000 meldingen zijn van gisteren

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 5725 meldingen gekregen over positieve testresultaten. Dat zijn er meer dan de afgelopen dagen, maar een dat komt doordat zo’n duizend van deze meldingen nog van gisteren zijn.

Toen werden er namelijk 4628 nieuwe positieve tests gemeld, maar het RIVM zei er direct bij dat het werkelijke aantal hoger lag. Door een technische storing bij de GGD’en konden er zo’n duizend meldingen niet worden doorgegeven aan het RIVM. Die meldingen zijn vandaag alsnog meegenomen in de dagcijfers. Dinsdag meldde het RIVM 4317 nieuwe besmettingen.

Het aantal meldingen van sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 75. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Niet alle overlijdens worden direct doorgegeven. Woensdag werden er nog 83 sterfgevallen geregistreerd.

Patiëntenspreiding

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is gedaald. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) . In Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 2030 coronapatiënten. Dat zijn er 57 minder dan gisteren.

Ook op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten af. Er liggen 53 minder mensen dan gisteren. Op de intensive care kwamen vier bedden vrij. Ic’s behandelen in totaal nog 555 mensen die ernstig ziek zijn door het virus.

Het afgelopen etmaal zijn twintig patiënten overgebracht naar een ziekenhuis in een andere regio. Dat gebeurt nog altijd om de drukte zoveel mogelijk te spreiden over het land. Eén van de overgeplaatste patiënten ligt op de ic.

