Britse ‘Darth Vader’ acteur David Prowse (85) overleden

De Britse acteur David Charles Prowse is op 85-jarige leeftijd overleden. De voormalige bodybuilder is vooral bekend geworden door zijn rol als Darth Vader in Star Wars.

Hij was eerder ook in Groot-Brittannië bekend als de ‘Groene Kruis Man’ die tien jaar lang in talrijke ideële reclamefilmpjes de verkeersveiligheid van vooral kinderen bevorderde. Prowse was met name op die rol, voor het Nationale Verkeersveiligheidscomité, erg trots. Hij kreeg er ook een koninklijke onderscheiding voor, aldus de BBC.

De circa twee meter lange Prowse was bodybuilder en gewichtheffer tot hij in 1967 zijn eerste rol speelde in een James Bondfilm. Prowse was Frankensteins Creature in de film Casino Royale. Hij keerde in andere films ook als Frankenstein terug.



RIP David Prowse; thank you for bringing Darth Vader, one of the greatest characters in cinema history to life. 1935-2020 pic.twitter.com/nngwE4WJ1N — Jedi Jargon: A Star Wars Podcast (@JediJargonPod) November 29, 2020



So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz — Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020



Sad to learn about the passing of David Prowse. @starwars was such a gigantic part of my childhood, all the actors were heroes to me. From Porkins to Vader. All heroes. Rest in power, Lord Vader. “David Prowse IS Darth Vader!” pic.twitter.com/C04nECTELl — player/coach (@CMPunk) November 29, 2020

Prowses acteursloopbaan duurde ongeveer een halve eeuw. Hij speelde ook in series zoals The Saint, Space 1999 en Doctor Who. Regisseur George Lucas zag Prowse een lijfwacht spelen in de film Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971) en vroeg hem voor de rol van Darth Vader in Star Wars. Zijn stem werd echter niet gebruikt en door James Earl Jones ingesproken. Prowses accent uit het westen van Engeland zou de filmmakers hebben afgeschrikt.

Een hartverscheurend verlies

De agent van Prowse, Thomas Bowington, noemt het verlies van de acteur ‘ een hartverscheurend verlies voor miljoenen fans over de hele wereld’. „Hoewel hij beroemd stond vanwege het spelen van monsters (slechteriken red.), was hij voor mij en voor iedereen die hem kende een held in ons leven. May the force be with him, always!”

