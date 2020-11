Aboutaleb: ‘Kabinet wilde Black Friday niet verbieden’

De 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben het kabinet gevraagd om Black Friday te verbieden. Maar dat wilde het kabinet niet. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zondag.

„Ze vonden dat het optreden een zaak van de burgemeesters was”, zei Aboutaleb zondag in het programma Buitenhof. „De 25 burgemeesters hebben gezegd: doe er wat aan. Maar het kabinet heeft besloten om dat niet te doen.

Eerder sluiten

In Rotterdam moesten de winkels de afgelopen dagen eerder sluiten omdat het te druk werd in de stad. Zaterdag sloten de winkels om 17.00 uur de deuren en moesten de winkelpanden om 18.00 uur helemaal leeg zijn. „We hebben gekozen voor de hamer”, zei de burgemeester. Ook in Eindhoven en Dordrecht moesten de winkels gisteren op last van de gemeente eerder sluiten vanwege de grote drukte.

Waarom het kabinet heeft besloten om Black Friday niet aan banden te leggen weet Aboutaleb niet, zo geeft hij toe. Wel merkt hij op dat hij vindt dat het kabinet had kunnen verwachten dat er grote drukte zou ontstaan. „Als je aan ziet komen dat dingen veel mensen op de been zouden kunnen brengen, dan ligt het voor de hand om te zeggen: misschien niet zo verstandig.” Op de vraag of het koopfestijn dan verboden had moeten worden, zei de burgemeester: „In ieder geval niet op z’n beloop laten”.

Black Friday, waar winkeliers dagenlang stuntten met hun prijzen, heeft de hele week al voor enorme drukte in winkelstraten gezorgd. Daarbij was het vaak nauwelijks mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Aboutaleb zei dat hij ook zondag, net als zaterdag, in zijn stad weer grote drukte verwacht.

Records verbroken

Ook online doen winkels het dit jaar extreem goed. In de aanloop naar Black Friday en op de dag zelf hebben consumenten veel meer aankopen gedaan dan in dezelfde periode een jaar eerder. Uit cijfers van Betaalvereniging Nederland blijkt dat er op Black Friday zelf ruim 1,8 miljoen iDEAL-transacties plaatsvonden. In totaal werd er voor 134 miljoen euro aan spullen aangeschaft.

In de dagen daarvoor werden er ook records verbroken. Zo bedroeg de omzet afgelopen maandag al 96 miljoen euro en op donderdag 107 miljoen. In de fysieke winkels vonden er bijna 18,5 miljoen transacties plaats op Black Friday, waarmee voor 550 miljoen euro werd aangeschaft.

