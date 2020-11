Duizenden Fransen de straat op tegen verbod op in beeld brengen agenten

In meerdere steden in Frankrijk zijn zaterdag vele duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen een wet die de verspreiding van beelden van het gezicht van een politieagent strafbaar maakt. Ook protesteerden de mensen tegen politiegeweld.

Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken gingen er alleen al in Parijs 46.000 mensen de straat op, maar ook in Straatsburg, Lyon, Lille, Marseille en Bordeaux waren er duizenden mensen op de been. In Parijs kwam het tot rellen. Betogers wierpen barricades op en er werd een auto in brand gestoken. Ook gooiden demonstranten met voorwerpen naar de politie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

NEW: Protest in Paris turned into chaos pic.twitter.com/BAHz5dVaj9 — Norbert Elekes (@NorbertElekes) November 28, 2020

Inperking van de persvrijheid

De demonstranten verzetten zich tegen een wet, waarin staat dat er geen beelden van politiemensen in functie gepubliceerd mogen worden als de agenten erop te herkennen zijn. De wet wordt gezien als een ernstige inperking van de persvrijheid. Veel journalisten en studenten journalistiek gingen de straat op. Onder de demonstranten zaten ook vertegenwoordigers van burgerrechten- en migrantengroepen, linkse activisten en enkele gele hesjes.

Beelden van mishandeling

De boosheid van de demonstranten werd versterkt door beelden die deze week opdoken van de mishandeling van een zwarte man door politieagenten. Het incident heeft de bezorgdheid over systematisch racisme bij de politie vergroot, maar voorstanders van de wet zeggen dat politieagenten en hun families bescherming nodig hebben tegen pesterijen. Deze week werd de wet met een ruime meerderheid door de Franse Tweede Kamer aangenomen. De Senaat moet er nog wel over stemmen.

Lees ook: Jos B. spant kort geding aan tegen RTL om documentaire