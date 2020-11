Hond met steen om nek gebonden uit rivier gered door voorbijganger

Een niets vermoedende voorbijganger heeft in het Britse Nottinghamshire een hond uit een rivier gered. Het arme beestje had een grote steen vastgebonden om haar nek. Bella, zoals de hond heet, was vervolgens in het water gegooid door haar eigenaar en achtergelaten om te sterven.

De Belgische herder werd gelukkig gered door Jane Harper, die de hond in het water zag en meteen besloot het beestje te helpen. De vrouw wist de hond uit het water te vissen en zag toen pas dat het beest een zak met daarin een grote steen vastgebonden aan haar halsband had.

Schuld bekend

De politie heeft Bella naar de dierenarts gebracht. De hond was er slecht aan toe, maar inmiddels gaat het gelukkig een stuk beter. Ze wordt momenteel verzorgd door de The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. De RSPCA is een liefdadigheidsinstelling in Engeland die zich inzet voor dierenwelzijn.

De vermoedelijke eigenaresse van de hond heeft schuld bekend voor het veroorzaken van het onnodige lijden van Bella. Latham zou de zak met de steen aan de halsband van de hond vastgemaakt hebben om haar vervolgens in het water te gooien. In maart zal de zaak tegen de vrouw verder gaan. Dan staat er ook een man terecht voor betrokkenheid bij het incident.

Buitengewoon emotioneel

Hoofdinspecteur bij de politie van Nottinghamshire, Rob Griffin, zei het volgende over het incident: „Het was een buitengewoon emotioneel incident dat begrijpelijkerwijs zeer schokkend was voor iedereen.”

„Gelukkig gaat het op dit moment een stuk beter met Bella, ze is in goede handen. Dierenmishandeling is onaanvaardbaar. We zullen onze collega’s van de RSPCA altijd blijven ondersteunen in hun strijd voor dierenwelzijn.”

