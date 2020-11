Chrissy Teigen wederom open over pijn die ze na miskraam ervaart

Chrissy Teigen is nog bezig de pijn te verwerken van de miskraam die ze in september had. De vrouw van zanger John Legend laat dat op Instagram weten. Het stel kreeg in september zoontje Jack, die vlak na de geboorte overleed.

De afgelopen twee maanden noemt ze „wreed, uitputtend, triest” en geestelijk en fysiek uitdagend. „Maar ik zie de bladeren oranje in plaats van grijs, en besef dat de lucht blauw is in plaats van zwart”, deelt Teigen haar ruim 32 miljoen volgers mee.



Na de miskraam deelde Teigen zeer persoonlijke foto’s op haar Instagram. Daarop was te zien hoe zij en John Legend, in het bijzijn van Jack, hun verdriet deelden in een ziekenhuisbed. „We zijn geschokt en in diepe rouw, een pijn die we nog nooit eerder hebben gevoeld”, schreef Teigen destijds.

Steunbetuigingen

De persoonlijke foto waarop te zien was hoe Teigen huilend op de rand van het ziekenhuisbed zat, kreeg veel steunbetuigingen. Zowel bekenden van het stel als fans lieten weten met het paar mee te leven. De openheid van Teigen raakte velen en zorgde ervoor dat meer vrouwen durfden te praten over de hun miskraam.



Ondraaglijk verdriet

Ongeveer een maand nadat Teigen zich emotioneel uitliet over haar miskraam deed ook Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, een boekje open. Ze was dit jaar voor de tweede keer zwanger toen het in juli mis ging. Terwijl ze voor zoontje Archie aan het zorgen was, kreeg ze een miskraam. „Ik wist dat toen ik mijn eerstgeboren kind in mijn armen klemde, dat ik de tweede aan het verliezen was”, schreef ze in een opiniestuk voor de Amerikaanse krant The New York Times.

Met het delen van het verhaal over haar miskraam doorbreekt Markle net als Teigen het taboe. „Het verliezen van een kind betekent het dragen van een bijna ondraaglijk verdriet, dat door velen wordt ervaren maar waarover weinigen spreken.”

