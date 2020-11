Nieuw-Zeelandse rugbyers bewijzen Maradona laatste eer

De befaamde haka, de rituele dans waarmee de rugbyers van Nieuw-Zeeland hun tegenstanders begroeten, is zaterdag voorafgegaan door een eerbetoon aan Diego Maradona.

Voor hun wedstrijd tegen Argentinië legde Sam Cane, de aanvoerder van de All Blacks, een shirt van de Nieuw-Zeelanders met de naam van de woensdag overleden voetbalheld en het nummer 10 neer tussen de teams die tegenover elkaar stonden opgesteld.

Legende

Dat gebeurde in Newcastle, ten noorden van Sydney, waar beide teams elkaar troffen in het kader van het Tri Nations-toernooi. Er was gesuggereerd dat Nicolas Sanchez, de sterspeler van de Argentijnen, niet meer met het rugnummer 10 zou spelen. Maar de uitblinker van het vorige duel tussen beide landen, zeer verrassend gewonnen door de Pumas, droeg zijn vertrouwde shirt.

„Ik denk dat Maradona voor iedereen een legende is, maar in Argentinië was hij welhaast een god”, zei de Argentijnse coach Mario Ledesma, 84-voudig international, kort voor de wedstrijd. Maradona was een groot rugbyfan en Ledesma onmoette hem meerdere keren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka. 🎥: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV — All Blacks (@AllBlacks) November 28, 2020

Nieuw-Zeeland nam overigens revanche voor de eerdere 25-15-nederlaag, de eerste zege ooit van de Argentijnen op de All Blacks. Die wonnen dit keer overtuigend: 38-0. Maradona, die heeft gevoetbald bij onder andere Barcelona en Napoli, overleed eerder deze week aan de gevolgen van een hartaanval.

Lees ook: Hond met steen om nek gebonden uit rivier gered door voorbijganger