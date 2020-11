Premier Spanje: ‘In januari beginnen met vaccineren’

Spanje begint in januari met een grootschalig programma om de bevolking in te enten met een vaccin tegen het coronavirus. Premier Pedro Sanchez kondigde dat vandaag aan.

Een „zeer substantieel deel” van de 47 miljoen Spanjaarden kan volgens de premier in het eerste kwartaal van 2021 worden ingeënt, schrijft de Spaanse krant El País.

Volgens Sanchez zijn Spanje en Duitsland de eerste EU-landen die een compleet vaccinatieplan hebben klaarliggen. „De campagne zal in januari beginnen en 13.000 vaccinatiepunten tellen”, zei de premier op een persconferentie na de G20-top.

Meer medisch personeel in Spanje

Spanje gaat meer medisch personeel aannemen om zijn zorgsysteem te versterken, beloofde de premier. „We hebben een aantal moeilijke maanden voor de boeg, maar de routekaart is getekend”, besloot de Spaanse premier. In Spanje zijn meer dan 46.000 mensen overleden aan het virus, waarmee het land wereldwijd een negende plek inneemt.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurt mogelijk in de tweede helft van december de coronavaccins van BioNTech-Pfizer en Moderna goed, waarna de twee veelbelovende middelen in Europa voorwaardelijk worden toegelaten. Maar in eerste instantie zullen er vooral hele kleine hoeveelheden vaccin beschikbaar zijn, waarschuwde de Europese Commissie donderdag.

Vaccins Nederland

Nederland heeft ook vaccins besteld, die als eerste bedoeld zijn voor mensen in verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een zorginstelling wonen. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid deze week bekend. Het ministerie denkt dat er in de eerste drie maanden van 2021 ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zich kunnen laten inenten.

