Demonstratie tegen coronamaatregelen in Berlijn stilgelegd met waterkanonnen

De Duitse politie heeft in Berlijn vandaag een demonstratie tegen coronamaatregelen stilgelegd. De politie heeft waterkanonnen ingezet om de demonstranten uiteen te drijven.

Duizenden deelnemers waren aanwezig en velen hielden zich niet aan de coronaregels waartegen zij juist protesteerden. Er werden geen mondkapjes gedragen en er werd ook geen afstand gehouden. De politie liet kort na de middag weten dat het de demonstratie als beëindigd beschouwde. De demonstranten werden opgeroepen weg te gaan.



Die Versammlung auf der Straße des 17. Juni wurde vom Versammlungsleiter um 12:06 Uhr für beendet erklärt.

Die ehemaligen Demo-Teilnehmenden haben nun die Pflicht, den ehemaligen Versammlungsort zu verlassen.#b1811 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 18, 2020

Coronademonstratie bij de Bondsdag

Op dat moment waren tussen de 5.000 en 10.000 demonstranten bijeen in de buurt van de Bondsdag. De politie dreigde eerder al met arrestaties en het stilleggen van de demonstratie als de deelnemers geen mondkapje zouden opdoen en afstand van elkaar zouden houden.

De politie werd naar eigen zeggen door betogers bekogeld met stenen en flessen en sommige demonstranten gebruikte pepperspray. Ook de politie gebruikte pepperspray en arresteerde een onbekend aantal betogers.



Als arrestaties niet zouden helpen, bleef alleen nog de mogelijkheid over om de hele demonstratie op te heffen, aldus de politie. Intussen stonden de waterkanonnen al klaar. De politie is met meer dan 2000 mensen op straat. De Bondsdag is in wijde omtrek afgezet.

Politiek vergadert over coronamaatregelen

In de Bondsdag vergadert het parlement vandaag over aanpassingen van de wet over het tegengaan van de verspreiding van infectieziektes. De demonstranten vinden de coronamaatregelen onnodig en vinden dat hun vrijheden illegaal worden beperkt.

