Cel geëist tegen dronken man die CDA’er Pieter Omtzigt belaagde

De officier van justitie heeft vandaag een celstraf van vier maanden, waarvan één voorwaardelijk, geëist tegen de man die Pieter Omtzigt belaagde.

Het gaat om de 26-jarige Danny V. De man uit Heerlen volgde het CDA-Kamerlid op hinderlijke wijze tijdens een betoging tegen de coronamaatregelen in het centrum van Den Haag. Hij stond heel dicht voor Omtzigt en uitte daarbij doodsbedreigingen en schold de politicus uit.

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib deed aangifte bij de politie. Ook premier Mark Rutte veroordeelde het gedrag. Hij noemde het onacceptabel.

Confrontaties op Lange Vijverberg

Tijdens de betoging op 20 augustus keerde een grote groep mensen zich tegen de politie. Onder meer op de Lange Vijverberg tegenover het Torentje waren confrontaties tussen de politie en de demonstranten. Bij de demonstratie raakte een agent gewond en werden meerdere arrestaties verricht.



De officier en advocaat reageren nu nog kort op elkaar. Het laatste woord is voor Danny V. ,,Ja, het was natuurlijk niet zo slim om zo dicht op Omtzigt te gaan staan en dreigende woorden te spreken." #Omtzigtdreiger — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) November 18, 2020

Dronken voor neus Omtzigt

V. was die avond ook nog aangehouden voor openbare dronkenschap. Hij gaf toe dat hij tijdens het bedreigen van Omtzigt, uren daarvoor, ook al dronken was. Hij was opgefokt na de demonstratie daarvoor, waar de politie had ingegrepen. De actie was niet specifiek tegen Omtzigt gericht, zei hij. Van de belaging zijn meerdere filmpjes online verschenen. Een groep komt op de politicus af en schreeuwt naar hem, een man raakt hem aan. Omtzigt probeert meerdere keren te reageren en geeft aan dat hij zich niet prettig voelt.



Op de beelden is volgens de advocaat ook te zien dat Danny V. niet daadwerkelijk van plan was om het kamerlid dood te slaan. ,,Het was een uiting van frustratie." #Omtzigtdreiger — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) November 18, 2020

De Limburger vertelde de rechter dat hij spijt had van zijn gedrag en daar in het vervolg beter over zal gaan nadenken. „Dit had nooit mogen gebeuren.” De vraag die hij Omtzigt meerdere keren stelde, ‘waarom verraadt u het volk?’, vindt hij overigens nog steeds een terechte vraag. Ook is hij zeker nog van plan naar demonstraties tegen de coronamaatregelen te gaan, ook in Den Haag, de plaats waar hij eerder een gebiedsverbod had. „Dat is mijn grondrecht.”

Eerder veroordeeld

De rechter wees erop dat V. al eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen, onder meer voor openbare dronkenschap. Hij is al eerder veroordeeld tot taakstraffen. Een keer heeft hij die uitgevoerd, de andere keer niet – want daar had hij “geen zin in”.

De politierechter in Den Haag doet rond 15.00 uur uitspraak.

