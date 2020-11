Begrafenismedewerker biedt excuses aan na selfie met lichaam Maradona

De begrafenismedewerker die ontslagen is na het nemen van een selfie met het lichaam van Diego Maradona heeft zijn excuses aangeboden. BBC meldt dat medewerker om vergiffenis heeft gevraagd.

Claudio, zoals de begrafenismedewerker heet, heeft samen met zijn zoon en een derde persoon foto’s gemaakt met het lichaam van Maradona. Op de foto’s is te zien hoe de zoon van Claudio zijn duim omhoog steekt. Het online verschijnen van deze foto’s heeft tot veel woede geleid. Zo heeft de advocaat van wijlen Maradona gesteld dat hij actie tegen de makers van de foto’s gaat ondernemen.

Beledigd

In een interview met Radio 10 bood Claudio zijn excuses aan voor het incident. De beslissing om foto’s met Maradona te maken was volgens hem „iets wat in het moment gebeurde”.

„Mijn zoon stak, net als elk kind, zijn duim op en ze namen de foto”, zei hij. „Ik weet dat veel mensen beledigd zijn, ze hebben het slecht opgevat. Ze zeggen dat ze ons gaan vermoorden…”

