Ongeveer 1300 minder coronabesmettingen gemeld

Het dagelijkse aantal coronagevallen is gedaald met bijna 1300. Tussen vrijdag en zaterdagochtend zijn 4499 positieve tests gemeld bij het RIVM. Op vrijdag meldde het instituut (na correctie) 5781 gevallen en dat was een flinke stijging ten opzichte van donderdag (ongeveer 4500). Het aantal nieuwe sterfgevallen bedraagt 59. Vrijdag steeg dat aantal met 84.

De cijfers schommelen al de hele week, met dalingen op maandag, dinsdag en donderdag, en weer forse stijgingen op woensdag en vrijdag. In totaal zijn sinds het uitbreken van corona 513.513 positieve tests gemeld, en 9326 sterfgevallen.

Minder patiënten in het ziekenhuis

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 250 mensen positief getest, in Rotterdam 183 en in Den Haag 122. Daarna volgen Tilburg (70) en Enschede (66). Tussen zondag 22 november en zaterdag 28 november zijn 34.260 besmettingen gemeld, en 457 sterfgevallen.

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt, is ook gedaald. Momenteel liggen 1711 mensen vanwege een besmetting in een ziekenhuis. Het zijn 58 patiënten minder dan op vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Sterfgevallen Europa

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalde van 1251 naar 1200. Op de intensive cares liggen nu 511 mensen met het coronavirus onder de leden, tegen 518 een dag eerder.

In Europa zijn inmiddels meer dan 400.000 mensen door het coronavirus overleden. Dat meldt het Franse persbureau AFP zaterdag op basis van cijfers van de gezondheidsautoriteiten. Het gaat alleen om sterfgevallen waarbij vaststaat dat mensen door het longvirus zijn overleden. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger.

Op één na dodelijkste zone

Europa is volgens AFP de op één na dodelijkste zone van de pandemie in de wereld, met in totaal 400.649 sterfgevallen. In Latijns-Amerika en de Cariben is de situatie met ruim 444.000 doden nog erger.

De voorbije zeven dagen werden ruim 36.000 overlijdens geregistreerd in Europa, de zwaarste weekbalans sinds het begin van de pandemie.

De meeste gemelde Europese sterfgevallen waren tot nu toe in Groot-Brittannië (57.551 doden), Italië (53.677), Frankrijk (51.914), Spanje (44.668) en Rusland (39.068).

