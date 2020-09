Trump eist ontslag journalist Fox die uitspraken over soldaten bevestigde

De Amerikaanse president Donald Trump heeft geëist dat televisiezender Fox News-journalist Jennifer Griffin ontslaat nadat zij middels bronnen heeft bevestigd dat Trump zich laatdunkend en beledigend uitliet over gevallen Amerikaanse soldaten. De onthulling bezorgt Trump de laatste dagen een stortvloed van kritiek.

Trump kwam aanvankelijk onder vuur te liggen toen het blad The Atlantic meldde dat hij soldaten van het mariniers-korps die in de Eerste Wereldoorlog waren gesneuveld „losers” en „sukkels” heeft genoemd. Dat zou de Republikeinse president hebben gedaan toen hij in 2018 een bezoek aan een militaire begraafplaats in Frankrijk oversloeg, volgens de officiële uitleg vanwege het slechte weer.

Donald Trump zou geen oorlogsdoden willen eren

Fox News-verslaggever Jennifer Griffin meldde daarop dat twee voormalige regeringsfunctionarissen bevestigen dat de president „niet wilde reizen om de Amerikaanse oorlogsdoden te eren”, waarbij zij impliceerden dat het weer in werkelijkheid geen rol had gespeeld.

Een functionaris vertelde Griffin ook dat Trump inderdaad het woord „sukkels” had laten vallen om het leger af te kraken, maar dan in relatie tot de Vietnamoorlog. „Toen de president over de Vietnamoorlog sprak, zei hij: ‘Het was een domme oorlog. Iedereen die ging was een sukkel'”, citeerde Griffin de functionaris. „Het was een karakterfout van de president. Hij kon niet begrijpen waarom iemand zou sterven voor zijn land”, aldus de bron.

Fox News is weg, nepnieuws!

Een furieuze Trump tweette vrijdag: „Jennifer Griffin zou ontslagen moeten worden voor dit soort verslaggeving. Heeft ons nooit gebeld voor commentaar. @FoxNews is weg!” Trump verdedigde zich tegen de onthulling door het „nepnieuws” te noemen op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jennifer Griffin of Fox News Did Not Confirm ‘Most Salacious‘ Part of Atlantic Story https://t.co/rUpbSWhHac via @BreitbartNews All refuted by many witnesses. Jennifer Griffin should be fired for this kind of reporting. Never even called us for comment. @FoxNews is gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2020

Het rechtse en doorgaans Trump-vriendelijke Fox News heeft kritiek gekregen omdat het verslag van Griffin slechts een kleine plaats kreeg in de verslaglegging van Trumps uitspraken over de gesneuvelden. Op de hoofdpagina van de Fox News-website stond vandaag een artikel met de kop ‘Bronnen betwisten dat Trump bezoek aan militaire begraafplaats afzegde vanwege dedain voor gevallen soldaten’. Naast haar collega’s nam ook de Republikeinse parlementariër Adam Kinzinger het op Twitter voor Griffin op. Hij noemde haar „eerlijk en niet bang”.

Peiling over Donald Trump en Joe Biden

Vlak voordat de onthulling van The Atlantic naar buiten kwam, bleek uit een opiniepeiling door The Military Times en het veteraneninstituut van de universiteit van Syracuse dat 37,4 procent van de militairen in dienst van plan is om op Trump te gaan stemmen in november. Diens Democratische uitdager Joe Biden kreeg 43,1 procent van de stemmen in de peiling.

Lees ook: Trump mag lhbti+’ers toch niet benadelen in zorgaanbod