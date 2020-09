Trump mag lhbti+’ers toch niet benadelen in zorgaanbod

De verkiezingen in Amerika komen eraan en dat betekent voor Trump dat er snel nog even wat statements moeten worden gemaakt. Zo opperde de regering van Trump dat lhbti+’ers zorg geweigerd mag worden om religieuze redenen en wil hij de geldkraan in ‘wetteloze steden’ dichtdraaien.

De maatregel die de seksuele minderheden zou benadelen in Amerika, is teruggeroepen door een federale rechter. De Trump-regering wilde zorgaanbieders toestaan om zorgverlening aan lhbti+’ers te weigeren om religieuze redenen.

Een rechter in Washington oordeelde dat de regering niet heeft overwogen welke gevolgen de maatregel zou hebben voor de toegang tot zorg voor deze groep. Volgens de rechter is er aanzienlijk bewijs dat de maatregel bij seksuele minderheden leidt tot de angst voor discriminatie door zorgaanbieders met religieuze banden.

Bescherming transgenders

De maatregel die Trumps regering wilde doorvoeren is onderdeel van een aanpassing van de Affordable Care Act (‘Wet betaalbare zorg’), beter bekend als Obamacare, die vorig jaar werd afgekondigd door het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie wilde ook beschermingen voor transgenders tegen discriminatie op basis van sekse afschaffen. Daar stak een federale rechter in New York vorige maand een stokje voor.

Geldkraan dicht

Een ander voorstel dat Trump ondertekende, is een memo waarin wordt gedreigd de federale geldstroom naar onder meer de steden Seattle, Portland, New York en Washington stil te leggen omdat die wetteloos zouden zijn. In de genoemde steden wordt fel gedemonstreerd tegen racisme, buitensporig politiegeweld en president Trump en zijn regering. Ook hebben alle vier steden een Democratische burgemeester.

„Mijn regering zal niet toelaten dat federaal belastinggeld naar steden gaat die toestaan dat zij afglijden tot wetteloze zones”, staat in het memo. Op Twitter stelt Trump dat hij „alles in het werk stelt om te voorkomen dat zwakke burgemeesters en wetteloze steden gefinancierd worden terwijl zij toestaan dat anarchisten mensen pijn doen, gebouwen afbranden en levens en bedrijven verwoesten.”



My Administration will do everything in its power to prevent weak mayors and lawless cities from taking Federal dollars while they let anarchists harm people, burn buildings, and ruin lives and businesses. We’re putting them on notice today. @RussVought45 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

Vete met lokale bestuurders

Minister van Justitie William Barr wordt geïnstrueerd om binnen twee weken met een lijst te komen van anarchistische jurisdicties te komen. De hoogste financiën-ambtenaar in het Witte Huis moet federale agentschappen binnen 30 dagen instructies geven over hoe zij de financiering van de steden op Barrs lijst moeten afknijpen.

Trump voert al langer een vete met lokale bestuurders van de steden waar veel gedemonstreerd wordt en rellen plaatsvinden. Vooral Democratische burgemeesters moeten het daarbij ontgelden. In aanloop naar de verkiezingen probeert Trump zichzelf neer te zetten als iemand die hard optreedt tegen wanorde en criminaliteit. Ook probeert hij de aandacht af te leiden van de rampzalige gevolgen van de corona-epidemie in de Verenigde Staten.

