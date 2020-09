10.000 kijkers applaus voor de zorg, Manneken Pis draagt dokterskleding

De actie ‘meer dan applaus’, een demonstratie voor meer salaris en minder werkdruk voor mensen in de zorg, heeft online ruim 10.000 kijkers getrokken.

Dat liet de organisatie vandaag na afloop van de manifestatie weten. De bijeenkomst werd fysiek met enkele mensen gehouden op het Malieveld in Den Haag, terwijl de actie zich verder op internet afspeelde.

‘Grootste online demonstratie voor de zorg ooit’

De organisatie spreek van „de grootste online demonstratie voor de zorg in Nederland ooit”. 10.000 kijkers lijkt bepaald geen monsterscore, maar midden op de zaterdagmiddag is misschien een ander verhaal dan die avond in maart waarop half Nederland letterlijk voor de zorg stond te applaudisseren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hogere zorgsalarissen niet te betalen? Wat een onzin👇 pic.twitter.com/Y2pegUOH1R — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) September 5, 2020

Op het Malieveld was een glazen huis neergezet, waar presentator Humberto Tan in gesprek ging met de organisatoren en met mensen die in de zorg werken. Die gesprekken werden via internet uitgezonden.

Lees ook: Malieveld vol met schoenen van zorgpersoneel: ‘Stank voor dank’

Ook waren, op initiatief van twee verpleegkundigen, onder het mom ‘stank voor dank; duizenden schoenen op het gras gezet. Het zijn de schoenen van zorgmedewerkers die vanwege coronamaatregelen niet bij het protest konden zijn.

Ondertussen in België

Ook Brussel heeft vandaag een eerbetoon gebracht aan zorgmedewerkers in de corona-epidemie. Dit door het bekende standbeeld van Manneken Pis in dokterskleding te steken. Het bronzen beeld van het plassende jongetje draagt momenteel een witte jas en een mondmasker.

Het beeld met fontein trekt jaarlijks duizenden toeristen. „Dit is een enorm dankwoord aan ziekenhuismedewerkers”, zei Marc Guebel namens de vereniging die het 400-jaar oude beeld beheert. „Niet alleen aan de dokters en verplegers, maar ook aan de schoonmakers, iedereen in de ziekenhuizen. Zij hebben risico’s genomen, zij hebben opmerkenswaardig werk gedaan.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Brussels' famous Manneken Pis statue has been dressed in a white coat and protective mask to honour health workers battling the #coronavirus pandemic. For the latest videos, visit 👉 https://t.co/uJMVIZK3IE pic.twitter.com/6aX0l4RrtJ — SkyNews (@SkyNews) September 5, 2020

Veel doden bij onze zuiderburen

België, dat met de instituties van de Europese Unie en het NAVO-hoofdkwartier in Brussel geldt als een kruispunt in internationale betrekkingen, heeft een van de hoogste dodenaantallen per hoofd van de bevolking door corona. Bij in totaal 87.174 mensen is er een coronabesmetting vastgesteld, van wie er 9901 overleden.

Het verkleden van Manneken Pis is een eerbetoon dat doorgaans blijft voorbehouden aan beroemde historische persoonlijkheden, popsterren of topatleten. De uitdossingen gaan daarna meestal naar het naastgelegen museum. Eerder droeg Manneken Pis al eens een mondkapje.

Lees ook: Helft Nederlanders vindt heropening nachtclubs nog niet verantwoord