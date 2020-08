Rotterdam gaat helpen bij herstel verwoeste haven van Beiroet

De Rotterdamse haven gaat samen met de Wereldbank kijken hoe de verwoeste haven van Beiroet kan worden hersteld. Dat zei minister Sigrid Kaag zondag na een virtuele donorconferentie, waarvoor de Franse president Emmanuel Macron het initiatief had genomen.

De haven is cruciaal voor de vele organisaties die hulp in het land willen krijgen, benadrukt Kaag. Maar ook voedselhulp voor Syrië loopt via de hoofdstad van Libanon. Nederland stelde eerder al een miljoen euro beschikbaar voor het Libanese Rode Kruis, en drie miljoen euro voor een aantal Nederlandse hulporganisaties.

Politiek-economische hervormingen zijn nodig

Voor hulp op de langere termijn is het voor Nederland belangrijk dat Libanon werk maakt van politiek-economische hervormingen, zei Kaag. Ook moet er een gedegen, onafhankelijk onderzoek komen naar de oorzaak van de explosie.

Aan de conferentie deden allerlei wereldleiders mee, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump, de Italiaanse premier Giuseppe Conté, de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel.

Landen hebben financiële en technische steun toegezegd. Ze streven ernaar om op 1 september een nieuwe conferentie te houden, in Libanon. Of dat op zulke korte termijn haalbaar is, moet de komende weken blijken.

Paus Franciscus: Libanezen, werk samen

Paus Franciscus heeft de Libanese bevolking zondag opgeroepen samen te werken in de nasleep van de verwoestende explosie in de haven van Beiroet om een nieuw en hecht bestaan met elkaar te creëren. Hij zei dat tijdens zijn wekelijkse toespraak op het Sint-Pietersplein.

In Libanon wordt de roep steeds sterker de huidige politieke leiders wegens hun wanbeleid terzijde te schuiven. Vooraanstaande Libanese geestelijken van de maronitische kerk, behorend tot het oosters-katholicisme, vinden ook dat de regering zou moeten opstappen. „De catastrofe van dinsdag doet een beroep op iedereen, te beginnen bij de Libanese bevolking, samen te werken voor het algemeen welzijn van dit geliefde land”, aldus Franciscus.

Co-existentie fragieler

De paus zei dat de co-existentie van culturen in Libanon een stuk fragieler is geworden door de gigantische ontploffing. „Maar ik bid dat die co-existentie met God’s hulp en ieders oprechte deelname vrij en weerbaar wordt herboren”.

Het Vaticaan stuurde 250.000 euro naar de maronitische kerkleiding voor hulp aan de slachtoffers van de ramp, die 158 mensen het leven kostte en meer dan 6000 anderen letsel bezorgde.

Lees ook: Libanese minister stapt op na zware explosie in haven Beiroet

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.