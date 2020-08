Tientallen mensen uit zee gered bij Den Haag, rode vlag uit

In Den Haag is vanmiddag de rode vlag gehesen voor het hele strand, omdat er sprake was van verraderlijke stroming. Eerder op de dag werd er een persoon gereanimeerd. Op dit moment mag er niemand meer zwemmen, tientallen mensen zijn al uit zee gered.

De persoon die reanimatie nodig had, kwam rond 1 uur ’s middags in de problemen. Om hem of haar zo goed mogelijk te kunnen helpen, kwam er een traumahelikopter ter plaatse en waren er meerdere ambulances op het strand aanwezig. Helaas is de persoon overleden. De politie wenst de nabestaanden veel sterkte.

'Gevaarlijke zee, ga niet zwemmen' Als de rode vlag gehesen wordt, betekent dat 'de zee is gevaarlijk, ga niet zwemmen'. Als je de hitte toch niet kan verdragen, ga dan niet verder tot je knieën het water in. Dat is het advies van de reddingsbrigade. Vooral de stroming en de wind zorgen voor een gevaarlijke zee, meldt een woordvoerder van de reddingsbrigade. „Op het strand is het enorm druk. Hulpdiensten komen maar met moeite tussen de mensen door. Bij de strandopgangen moeten soms eerst scooters en fietsen worden weggehaald die de doorgang voor hulpdiensten versperren." Op het gehele Haagse strand is de rode vlag gehesen. Inmiddels zijn meerdere mensen uit zee gered. pic.twitter.com/VA0niAOu3I — Reddingsbrigade DHG (@RBDenHaag) August 9, 2020 Verraderlijke muistromen Een muistroom is sterk en trekt je vrijwel altijd richting open zee. Als je onverhoopt in zo'n stroming terechtkomt moet je je door de stroming laten meevoeren, tot die wat minder wordt. Dan zwem je schuin weg, zodat je bijvoorbeeld op een zandbank belandt. Lukt dat niet dan is het zaak de aandacht van strandbezoekers en/of de reddingsbrigade te trekken. Bovenal geldt: raak niet in paniek.

