Laat ik mijn iPhone repareren of repareer ik hem zelf?

We leven in een tijd waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat je elektronische producten nieuw in de winkel koopt. Het milieu is nu namelijk belangrijker dan ooit en het produceren van nieuwe elektronische producten zorgt ervoor dat schaarse grondstoffen verbruikt moet worden.

Ditzelfde geldt voor de iPhones. Deze worden steeds minder vaak nieuw gekocht. Je ziet dat refurbished iPhones in Nederland een opkomst hebben gemaakt. Steeds meer mensen kiezen er ook voor om hun huidige toestel te repareren, zodat deze weer zo goed als nieuw is. Een kapot iPhone-scherm kan eenvoudig vervangen worden voor een nieuwe. Daarnaast kan de batterij of een ander iPhone-onderdeel eenvoudig vervangen worden. Wat betreft het repareren van je iPhone, heb je twee mogelijkheden. Je kunt je eigen iPhone repareren of laten repareren door een reparatiespecialist. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de punten waar je op moet letten bij beide mogelijkheden.

Je iPhone laten repareren door een specialist

De eerste mogelijkheid is je iPhone laten repareren door een specialist van een reparatiebedrijf. Je toestel is dan vaak in goede handen en je bent bijna altijd verzekerd dat je toestel goed gerepareerd wordt. Momenteel zijn er veel reparatiebedrijven te vinden, aan jou is het de taak om de goede eruit te kiezen. Deze reparatiebedrijven kun je vergelijken op basis van klantbeoordelingen en keurmerken. In de klantbeoordelingen wordt vaak aangegeven welke ervaringen andere klanten hebben met een bepaald bedrijf. Vaak wordt dit aangegeven door middel van een cijfer en een kleine opmerking. Merk je dat een aanbieder veel goede klantbeoordelingen heeft? Dan mag je ervanuit gaan dat het bedrijf betrouwbaar is en zekerheid biedt.

De vele reparatiebedrijven kun je ook vergelijken op basis van keurmerken. Zoek je op het internet naar een reparatiebedrijf? Dan heeft een betrouwbaar bedrijf vaak het Webshop-keurmerk. Hiermee laten ze zien dat ze strenge voorwaarden hanteren wat betreft hun diensten en producten.

Je iPhone zelf repareren

De tweede mogelijkheid is je iPhone zelf repareren. Op het internet zijn er tal van reparatie-handleidingen te vinden die jou kunnen helpen bij de reparatie die uitgevoerd moet worden. In deze handleidingen wordt duidelijk aangegeven welke iPhone-onderdelen en gereedschap je nodig hebt voor de reparatie. In de handleiding wordt ook duidelijk uitgelegd welke stappen er gevolgd moeten worden tijdens het gehele reparatieproces. Wees wel alert dat de handleidingen zijn geschreven voor bepaalde type iPhones, met elk een ander probleem. Voor een iPhone 6s-schermreparatie heb je een andere handleiding nodig dan voor een iPhone Xs-schermreparatie.

Probeer altijd een handleiding uit te zoeken waarbij videobeelden of duidelijke how-to-foto’s worden gebruikt. Zo weet je zeker dat de stappen binnen het proces duidelijk te volgen zijn. Je hebt nu namelijk een duidelijk beeld bij de verschillende handelingen voor de reparatie.

Tip: tijdens de reparatie is het belangrijk dat je rustig blijft, je wilt namelijk niet overhaast te werk gaan. Haast resulteert vaak in het opnieuw moeten beginnen met de reparatie en dat is natuurlijk zonde van je tijd en moeite.

