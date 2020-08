Rookverbod in Spanje, waar nu ook alle clubs en discotheken sluiten

Spanje schroeft de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus op. Vanaf nu is het verboden te roken in de openbare ruimte. Ook legt de regering legt het uitgaansleven aan banden.

Op steeds meer plekken in het land ontstaan nieuwe corona-brandhaarden en gisteren alleen al registreerden de Spaanse autoriteiten net geen 3.000 nieuwe besmettingen. Het was de sterkste stijging in 24 uur sinds eind mei. De regering ziet zich genoodzaakt verdere maatregelen in te voeren.

Rookverbod

„Vanaf nu is het in het hele land verboden te roken in de openbare ruimte als de roker niet minstens twee meter afstand kan bewaren van anderen”, maakte de Spaanse minister van Volksgezondheid Salvador Illa vandaag bekend na overleg met de regio’s. Galicië en de Canarische Eilanden, waar sinds juli al een verontrustende reclame te zien is, grepen donderdag al naar die maatregel.

Ook is hier sinds vandaag een mondkapjesplicht.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Mondkapjesplicht en verboden te roken op Canarische Eilanden https://t.co/ZELafMhKKm — Wanda de Kanter (@Wdekanter) August 14, 2020



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

TV-spotje van de lokale autoriteit op de Canarische eilanden. #covid19 https://t.co/Qx9XlADhKn — Haagse Insider🕵🏻‍♂️ (@HaagseInsider) July 27, 2020

Discotheken en clubs gaan tot nader order helemaal dicht. Ook is ‘botellón’, de Spaanse traditie waarbij veelal jongeren op straat met elkaar uit flessen (alcohol) drinken, uit den boze. Illa spoorde de regionale besturen aan streng toe te zien op de naleving van de maatregelen. „We kunnen ongehoorzaam gedrag dat een invloed heeft op de hele maatschappij niet langer tolereren.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Es importante que seamos disciplinados. No podemos ignorar que el virus está circulando entre nosotros. Hay que ser muy rigurosos mientras no tengamos una vacuna. Puedes consultar las medidas aquí ⬇️https://t.co/uaODy5rpPj — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) August 14, 2020

Spaanse jongeren balen er van en uiten dat op social media.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

RADIO ESPERANZA a pie de calle. El metro de Madrid va así porque priman los criterios técnicos y centófekos sobre los económicos. La culpa es de los jóvenes y el botellón. Y de los fumadores. Y del capitán posteriori. pic.twitter.com/m7yQXvD9jr — NEGA 🔻 (@Nega_Maiz) August 14, 2020



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Es triste que en el momento en que se prohíbe hacer botellón, fumar en la calle y además se cierran discotecas muchas personas vean sus opciones de ocio prácticamente reducidas a cero porque giran en torno al uso de alcohol o drogas como elemento indispensable para pasárselo bien — 🔻 (@cxlturx) August 13, 2020

Sociale bubbel Spanje

Restaurants en bars mogen open blijven, maar moeten voortaan elke nacht om 01.00 uur dicht. Horeca-ondernemers moeten erop toezien dat tafels ver genoeg uit elkaar staan. Per tafel zijn maximaal tien gasten toegelaten.

Ook verzocht Illa de Spanjaarden hun sociale bubbel zoveel mogelijk te beperken. „En hou het bij een vaste bubbel.” Dat wil zeggen: maximaal tien personen die mogen samenkomen.

De coronabesmettingen in Spanje zijn de afgelopen dagen weer toegenomen, waardoor het totaal aantal gerapporteerde gevallen sinds donderdag op 337.334 komt, sinds het begin van de pandemie.

