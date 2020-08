Roken in openbare ruimte straks verboden op Canarische Eilanden en in Galicië

Zeker twee Spaanse regio’s gaan roken in de openbare ruimte (deels) verbieden. Dit doen ze om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Canarische Eilanden maakten donderdag bekend dat roken verboden wordt als rokers onvoldoende afstand kunnen houden. Ook in Galicië krijgen rokers met dit soort maatregelen te maken. Rokende mensen zouden een groter risico op verspreiding vormen door het uitblazen van de rook en door het feit dat de roker geen mondkapje voor heeft.

In Galicië is het verboden op straat te roken als er geen afstand van twee meter tot anderen gehouden kan worden. Het voorbeeld van Galicië wordt volgens Spaanse media waarschijnlijk gevolgd door andere regio’s zoals Andalusië, Castilla-La Mancha en Castilla-León.

Vanaf vrijdag

Op de Canarische Eilanden gaat het nieuwe beleid vrijdag in. „Roken wordt niet toegestaan in open ruimten, op plaatsen waar het druk is en als onvoldoende afstand kan worden gehouden”, maakte de regionale leider Angel Victor Torres bekend. De nieuwe regels gaan volgens hem ook gelden op terrassen.

Mondkapjes verplicht

De onder toeristen populaire eilandengroep voor de kust van Afrika gaat ook het dragen van mondkapjes verplichten in de openbare ruimte. De Canarische Eilanden waren de enige regio in Spanje waar dit soort regels nog niet van kracht waren.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.