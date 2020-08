Beklad en vernield Indisch Monument nu beveiligd: ‘Schaam jullie diep!’

Het Indisch Monument in Den Haag is vannacht gedeeltelijk vernield en besmeurd met rode verf. De bekladders hebben ervaring: eerder al pakten ze het Haagse standbeeld van Johan van Oldebarnevelt aan. Ze schrijven erover op social media, waarna vele reacties volgen. „Diep triest. Geloof me dat geen enkele echte Indonesiër achter deze actie staat.”





Vrijdag 14 augustus – Den HaagAfgelopen nacht is het Indië monument in Den Haag beklad. Actiegroep Aliansi Merah Putih… Gepostet von Aliansi Merah Putih am Donnerstag, 13. August 2020

Om erger te voorkomen, wordt het Indisch Monument de komende nacht bewaakt en beveiligd. De gemeente Den Haag, eigenaar van het monument, heeft inmiddels aangifte gedaan. Bij het monument wordt zaterdag de overgave van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië herdacht.

‘Wij zijn niet vergeten’

De bekladding is opgeëist door een groep die zich Aliansi Merah Putih noemt, oftewel de rood-witte alliantie, naar de kleuren van de Indonesische vlag. Op het monument staat onder meer ‘kami belum lupa’ (wij zijn het niet vergeten) en ’17/08/45′. Op 17 augustus 1945, twee dagen na de Japanse capitulatie, riep Soekarno de onafhankelijke staat Indonesië uit. Hij werd de eerste president van het land.

De politie hield het monument de afgelopen nachten al wat scherper in de gaten. Volgens een woordvoerster was er een melding binnengekomen van iemand die zorgen over een mogelijke bekladding uitsprak. Van wie die melding kwam, wil de politie niet zeggen.

Premier Mark Rutte heeft „nooit begrip voor actiegroepen die bekladden en beschadigen”, zei hij tijdens zijn persconferentie. Hij noemt het voorval „erg” en „buitengewoon spijtig. Hij zegt dat het monument veel betekent voor hem persoonlijk en veel andere mensen.

Monument van Johan

De actiegroep Aliansi Merah Putih heeft eerder ook het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt bij de Haagse Hofvijver beklad met de de tekst ‘Fuck VOC’. Hij was een van de oprichters van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de Nederlandse handelsonderneming die het monopolie had op de overzeese handel.

BREEK: Indisch Monument Den Haag beklad door Indonesische actiegroep Aliansi Merah Putih (AMP). Federatie Indische Nederlanders (FIN) heeft autoriteiten hiervoor gewaarschuwd. Daders moeten keihard worden gestraft voor deze laffe & schandalige daad https://t.co/ISwetYR5pe https://t.co/CRRJhV5Enz — Federatie Indo (@FederatieIndo) August 14, 2020

Federatie Indische Nederlanders was al bang dat iets met hun beeld zou gebeuren. In juni deden ze al aangifte bij de politie tegen de actiegroep Aliansi Merah Putih, wegens aanzetten tot haat en geweld. Toen al riepen ze publiek en politie op tot extra waakzaamheid rondom Indische oorlogsmonumenten.

Aliansi Merah Putih, dat onder meer een lijst van monumenten van ‘war criminals’ (dus om te bekladden, in hun ogen) heeft gedeeld, heeft op Facebook nu een bericht geplaatst over de vernieling. „Het is meer dan duidelijk dat deze herdenking in de volledigheid problematisch is. De koloniale agressors worden herdacht terwijl de indigenous volken stelselmatig worden uitgewist en hun stemmen genegeerd”, schrijven ze onder andere.

Er wordt veel op gereageerd, ook door andere mensen met Indonesische roots die zich er absoluut niet in kunnen vinden. „Schaam jullie diep!!! Mijn opa en oma hebben alles op alles gezet om geaccepteerd te worden door de Nederlanders. Om een mooi en goed bestaan op te bouwen met hun 7 kinderen. Door hard te werken en goed te zijn voor de maatschappij. Door deze actie zetten jullie Indonesië juist in een kwaad daglicht.”

Herdenking

Het Indisch Monument wordt vandaag schoongemaakt en hersteld. Volgens de gemeente is dat op tijd voor de herdenking klaar. De herdenking is vanwege het coronavirus niet openbaar, er zullen maar enkele genodigden bij zijn. Onder de aanwezigen zijn koning Willem-Alexander, premier Mark Rutte en staatssecretaris Paul Blokhuis (Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers).

