Onder druk staande regering Libanon afgetreden: ‘We doen een stap terug’

De Libanese regering van premier Hassan Diab is afgetreden. Dat heeft Diab vandaag bekendgemaakt.

„We doen een stap terug en gaan dichter bij de mensen staan”, richtte hij zich tot het Libanese volk.

Zijn regering kwam onder grote druk te staan na de protesten die volgden op de verwoestende explosie van afgelopen dinsdag, die een belangrijk deel van de hoofdstad Beiroet verwoestte. Eerder waren al meerdere ministers uit Diabs kabinet opgestapt, waaronder de minister van Informatie.

In de haven ontplofte een opslagplaats waar zo’n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag. Er vielen volgens de gouverneur van Beiroet meer dan tweehonderd doden. Naar schatting 6000 mensen zijn gewond geraakt en honderdduizenden zijn dakloos geworden. De onthulling dat die stof jarenlang als een soort tikkende tijdbom in de hoofdstad lag, leidde tot gewelddadige demonstraties.

Nog voor de explosie verkeerde het land al in een diepe economische en politieke crisis die tot veel onrust heeft geleid. Betogers keerden zich nu ook tegen de regering, die ze verantwoordelijk houden voor de ramp, omdat die corrupt en nalatig zou zijn.

