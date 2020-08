#159 Zit mijn vader nou met de buurvrouw te zoenen?!

Maud heeft het moeilijk met de scheiding van haar ouders. Ze heeft het vooral zwaar met de alcoholverslaving van haar vader en is daarom tijdelijk bij hem in getrokken. Ondertussen loopt haar relatie met Tommy ook niet bepaald lekker. Tommy probeert te stoppen met blowen en zijn emoties gaan alle kanten op. Maud kan er niet langer meer tegen en appt hem een berichtje waarvan ze hoopt het niet vaker te moeten sturen: ,,We moeten praten.”

Het is inmiddels 01.00 uur en ik heb nog steeds geen reactie terug van Tommy. Het is ruim 4 uur geleden dat ik hem appte met het bericht: „We moeten praten.” Dan zou je kunnen denken Tommy ligt al lang en breed te pitten, maar ik weet dat hij altijd laat naar bed gaat.

De volgende ochtend ben ik al vroeg wakker door die bloedhitte. Zijn er mensen die blij worden van dit weer? Bij mij gutst het zweet non-stop van mijn voorhoofd en ik ben de hele dag door lamlendig. Zelfs een slak heeft meer energie.

Rond 10.00 uur krijg ik eindelijk een appje terug van Tommy. ,,Waarover dan?”

„Ons, natuurlijk. Lijkt me goed om wat dingen te bespreken…” app ik hem terug. Direct blauwe vinkjes maar verder niets. Ik zit me op te vreten van woede. Ik probeer een serieus gesprek met hem te voeren, maar het lijkt hem allemaal niks te doen. Als ik hem terug app dat we moeten praten over onze relatie en dat er wat dingen zijn die beter kunnen krijg ik alleen maar terug: „Vertel het eens, wat heb je nou weer te zeiken??”

Woest

Woest ben ik! En het liefst zou ik hem gelijk op bellen om het uit te maken, dan ben ik in één keer van dat achterlijke gedrag van hem af. Ik weet me gelukkig te beheersen en bel Jessie voor wat afleiding. Mijn beste vriendin zit altijd vol goede ideeën en komt met het voorstel om even naar het strand te rijden. „Ik kan de auto van mijn zus lenen en binnen 40 minuten bij je zijn. Dan gaan we even lekker zwemmen, lunchen op het strand en even niks doen.”

Ik ga meteen op zoek naar mijn strandspullen, maar kom erachter dat ik mijn bikini ben vergeten om mee te nemen. Ik loop naar zolder in de hoop nog een oude bikini te vinden. Al snel heb ik de bak met oude kleding te pakken (lang leve ouders die niet weg gooien). Ik kom een wit/goudkleurige bikini tegen! Die heb ik toen ik 16 jaar was echt elke warme dag gedragen. Ik heb dat ding ooit van Jelle gekregen tijdens ons eerste weekendje weg samen. De bikini zit helaas een stukje strakker dan die paar jaar geleden, maar ik kan er nog net mee weg komen.

Hartjesogen van Kay

Eenmaal op het strand vergeet ik de tijd helemaal. We hebben denk ik wel een uur in de zee liggen kletsen en al die tijd heb ik niet aan mijn telefoon of Tommy gedacht. Als ik mijn telefoon weer pak heb ik acht (!) gemiste oproepen van Tommy! En drie nieuwe Insta berichtjes van Kay. Ik krijg van beide een naar gevoel in mijn buik. Het eerste wat ik doe is Tommy terugbellen maar die neemt niet op. Sterker nog, zijn telefoon staat uit. Dan lees ik Kay zijn berichtjes. Eerst zijn het hartjesogen op mijn laatste story (boomerang van de zee). „Blijf je nog lang op het strand? Zin om je weer eens te zien!”

Ik weet niet wat ik er mee aan moet en probeer Tommy nog een keer te bellen. Dit keer neemt hij wel op.

„Ja, wat is er?”

„Nou. Eh ik heb je gisteravond geappt en ik had net 8 gemiste oproepen van je. Ik was even zwemmen met Jessie, we zijn op strand! Maar ik dacht ik bel je even terug.”

„Ja nu ben ik druk, ik spreek je later.” En daarna verbreekt Tommy de verbinding.

„Wat is er in godsnaam met deze jongen aan de hand?” roep ik kennelijk zo hard dat de mensen naast ons op het bedje omkijken. Volgens Jessie kan ik hem maar beter even laten. „Je gaat niet je hele dag laten verpesten door hem hoor. Laat hem maar in zijn sop gaarkoken.”

Geroezemoes

Jess en ik blijven tot laat op het strand hangen en ze staat erop om mij een lift naar het huis van mijn ouders te geven. Normaal gesproken zit mijn vader altijd op de bank als ik thuiskom, maar dit keer niet. De tuindeur staat open en ik zie kaarsjes branden. Ik hoor wat geroezemoes en loop richting de grote tuin van mijn ouders.

Als ik de tuin in loop zie ik niet alleen mijn vader, maar ik zie ook de buurvrouw. En zie ik het nou goed? Zijn die twee nou met elkaar aan het zoenen!?

