Politie vuurt traangas af op demonstranten Beiroet

In de Libanese hoofdstad Beiroet heeft de oproerpolitie traangasgranaten afgevuurd op demonstranten die door barricades wilden breken. Ze wilden oprukken naar het parlementsgebouw in het stadscentrum.

Ongeveer 5000 demonstranten hadden zich verzameld op het Plein der Martelaren tussen de haven en het centrum van de stad om te rouwen en te protesteren. Zij demonstreren tegen de manier waarop de regering de grootste explosie in de geschiedenis van Beiroet heeft aangepakt.

Ze beschuldigen de politieke elite van wanbeleid. Door de enorme ontploffing kwamen bijna 160 mensen om het leven en raakten zeker 6000 mensen gewond. Een groot deel van de stad ligt in puin.

