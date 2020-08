Zestien meldingen huiselijk geweld met codewoord ‘masker 19’

Er zijn in twee maanden tijd zestien meldingen gedaan met het codewoord ‘masker 19’. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten aan Shownieuws. Dat codewoord kunnen slachtoffers van huiselijk geweld gebruiken om hulp te vragen.

Sinds 1 mei kunnen slachtoffers van huiselijk geweld zich bij een balie van een apotheek melden als ze hulp nodig hebben. Als iemand bij de apothekersbalie het codewoord gebruikt, brengt de apotheker hem of haar in contact met hulpverleners.

Tot 1 juli zestien meldingen

Vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis worden geen registraties bijgehouden over meldingen van het codewoord. Wel heeft de organisatie aan verschillende Veilig Thuis-organisaties gevraagd of er meldingen van het codewoord binnen waren gekomen. Dat waren er tot 1 juli dus zestien.

„De verwachting bij het invoeren van de maatregel was niet dat het tot een grote hoeveelheid meldingen via de apotheek zou leiden. Het betreft een laatste redmiddel voor hulp voor slachtoffers die zich niet op reguliere wijze kunnen melden bij Veilig Thuis. Op basis van deze getallen zien we dat het codewoord voor een kleine groep slachtoffers een effectief middel is om laagdrempelig een melding van huiselijk geweld te doen’’, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Thuisblijfmaatregel maakt hulp vragen lastig

Het codewoord ‘masker 19’ werd in mei ingevoerd. Een van de belangrijkste coronamaatregelen, thuisblijven, is voor veel mensen geen goede zaak. Vooral slachtoffers van huiselijk geweld gaan erop achteruit. Sinds het start van de coronacrisis is huiselijk geweld flink toegenomen.

Slachtoffers zijn vaak te bang om telefonisch hulp te vragen omdat hun partner of familielid vrijwel altijd in huis is. Daarom werd het codewoord ingevoerd, om het makkelijker en veiliger te maken voor slachtoffers om hulp te vragen.

