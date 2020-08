F1-kwalificatie Groot-Brittannië: Bottas pakt pole, Verstappen 4de

De Formule 1-kwalificatie voor de tweede Grand Prix van Groot-Brittannië werd verreden op een warm Silverstone. Het was uiteindelijk Valtteri Bottas die de poleposition pakte gevolgd door Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg. Max Verstappen zette de vierde tijd neer.

Voor de Nederlander Max Verstappen was het een redelijke kwalificatie. Hij moest alles uit de auto halen wat erin zat om de rest van het middenveld voor te blijven en op Hülkenberg na lukte hem dat.

„Uiteindelijk een vierde plek is niet helemaal zoals we wilden, maar je kunt duidelijk zien dat Racing Point deze week een stap heeft gezet. Dan is het mooi dat Nico (Hülkenberg red.) die derde plek pakt. Het zou mooi zijn als dit zou resulteren in een stoeltje voor hem voor volgend jaar”, vertelde Verstappen na afloop bij Ziggo Sport.

Wind

„We hadden geen topbalans in de auto met de wind. Daar heeft iedereen natuurlijk last van, maar onze auto is daar best gevoelig voor”, vervolgde de Nederlander.

De Mercedessen starten morgen vanaf plekken één en twee, wat overigens geen hele grote verrassing is. De bolides steken, mede door hun partymode die ze tijdens de kwalificatie meer vermogen geeft, met kop en schouders boven de rest uit.

Voor Hülkenberg was het een geweldige kwalificatie. De Duitser moest iets meer dan een week geleden halsoverkop het vliegtuig naar Engeland pakken om in te vallen bij het team van Racing Point. Racing Point-coureur Sergio Perez had namelijk positief getest op het coronavirus en moest in isolatie.

Vorig raceweekend had een nare nasmaak voor Hülkenberg. Op vrijdag en zaterdag deed hij het goed, maar op zondag kon hij door problemen met zijn bolide niet deelnemen aan de race. De Hulk, zoals Hülkenberg door de fans ook wel genoemd wordt, zal de race morgen vanaf plek drie starten.

Pitstops

Verstappen zal de enige coureur in de top 10 zijn die de race start op de harde band. Bij de start zal het waarschijnlijk even pittig worden, omdat de auto’s om hem heen op een zachtere band rijden. Het team van de Nederlander hanteert en andere strategie dan de rest van het veld, de race morgen kan dus best spannend worden.

De Grand Prix van Groot-Brittannië zal morgenmiddag verreden worden op het circuit van Silverstone. De race gaat om 15.10 uur van start en is live te volgen via Ziggo Sport.

