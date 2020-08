Hoogste aantal besmettingen sinds april in Duitsland, Belgische besmettingen dalen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Duitsland is gestegen met 2034. Dat meldt het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse zusterorganisatie van het RIVM. Het aantal is het hoogste aantal vastgestelde nieuwe infecties binnen 24 uur sinds eind april.

In Duitsland staat het aantal besmettingen nu op 232.082. Het aantal doden door toedoen van coronavirus is volgens het instituut met zeven gestegen tot 9267.

Vakantiegangers

Het aantal besmettingen loopt de afgelopen dagen flink op. De stijging wordt toegeschreven aan vakantiegangers die in risicogebieden op vakantie zijn geweest en nu terugkeren. Ook worden er meer testen afgenomen dan voorheen.

Daling in België

In buurland België is het aantal besmettingen met het coronavirus juist gedaald. Voor de zesde dag op rij is er sprake van een daling. In de week van 12 tot 18 augustus zijn er gemiddeld 509 besmettingen per dag vastgesteld, meldt gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is 17 procent minder dan de week ervoor. In de afgelopen maanden zijn 80.894 mensen besmet geraakt.

Ook het aantal opnames in de Belgische ziekenhuizen daalt, maar het gemiddeld aantal doden per dag blijft toenemen. In de afgelopen week stierven gemiddeld tien mensen per dag aan het virus, een toename met 52 procent in een week. Het totale dodental in het land staat op 9985.

Brussel

De daling van het aantal coronagevallen tekent zich af in het grootste deel van België, maar in het gewest Brussel is nog altijd sprake van een stijging. Er werden rond de hoofdstad 874 besmettingen vastgesteld in een week tijd. Dat zijn er 68 meer dan een week eerder. In Antwerpen daalde het aantal nieuwe besmettingen met 489 naar 813.

In België zijn de afgelopen maanden 80.894 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Het aantal ziekenhuisopnamen ligt op 29,7 per dag. Op de intensive care-afdelingen liggen 74 patiënten.

Lees ook: Een op de drie hulpverleners ziet agressie toenemen door corona

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.