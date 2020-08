Schotse poes herenigd met baasjes na wekenlange zwerftocht door Westland

Wekenlang dwaalde poes Una uit Schotland door het Westland. Ze wist te ontsnappen toen ze samen met haar baasjes vanuit Schotland naar Polen reisde. Gisteren werd de poes herenigd met haar baasje.

Op de veerboot van Harwich naar Hoek van Holland naam het dier de benen. „Op de ferry hebben we vijf uur naar de kat gezocht. We hebben haar niet meer gezien. Toen zijn we verder gereisd naar Polen. Iedereen huilde”, vertelt de eigenaar aan Omroep West.

McDonald’s

Una zwierf drie wekenlang door het Westland. Totdat Team Dierenacties Westland een melding kreeg van een blauwgrijze poes bij een McDonald’s. Een paar dagen later werd de poes opnieuw gezien, maar niemand kreeg haar te pakken.

Uiteindelijk slaagde de vrijwilligersorganisatie erin om het dier te vangen. Dankzij de chip van Una werd al snel duidelijk dat de poes in het buitenland was geregistreerd. Team Dierenacties Westland wist contact te leggen met een dierenarts in Polen. Die wist de vrijwilligers te vertellen dat de baasjes van Una Polen zijn die in Schotland wonen.

Mail

Team Dierenacties Westland mailde de eigenaren, die meteen reageerden. „Ze waren drie weken in alle staten omdat ze Una kwijt waren. Nu zijn ze heel blij.” Gisteren kwamen ze de poes ophalen. Una zelf lijkt de zwerftocht goed te hebben doorstaan, al is zij wel wat mager en vertoonde ze lichte uitdrogingsverschijnselen.

