7 inspirerende natuurdocumentaires op Netflix

In samenwerking met de redactie van Manners Magazine deelt Metro ieder weekend documentairetips. Deze week: verrassende en inspirerende natuurdocumentaires op Netflix.

Eerder las je al over de beste documentaires op Netflix over bewust leven en het klimaat. In de onderstaande natuurdocumentaires wordt duidelijk waar je die bewuste levensstijl voor doet.

1. Holland: Natuur in de Delta

Om te beginnen met een blik op de Nederlandse natuur. Holland: Natuur in de Delta is een Nederlandse natuurfilm uit 2015, geregisseerd door Mark Verkerk. In de film worden beelden getoond van de Nederlandse wateren, waaronder het gehele Nederlandse zee- en rivierengebied. Onder meer de de bever, haas, ooievaar, ringslang, snoekbaars, stekelbaars, zeearend en de bijna uitgestorven vlinder pimpernelblauwtje passeren de revue.

De beelden worden begeleid door muziek van het Metropole Orkest, gecomponeerd door Bob Zimmerman. Holland: Natuur in de Delta is een van de beste Nederlandse natuurdocumentaires ooit. Deze film is de opvolger van De Nieuwe Wildernis.

2. Virunga

Deze met een Oscar genomineerde natuurdocumentaire vertelt het verhaal van de rangers die hun leven riskeren om het kostbare Nationaal Park Virunga in Congo en de bedreigde gorilla’s die er leven te redden. Een absolute must-see, met een 100% score op Rotten Tomatoes.

3. Our Planet

Netflix Original Our Planet is een prachtig product van de makers van Planet Earth en Blue Planet. Vier jaar lang zijn ze met de modernste apparatuur door vijftig landen gereisd, met als doel de diversiteit van onze planeet in beeld te brengen.

De jungle, noordpool, zuidpool, oceanen, Afrikaanse savannes, woestijnen; alles komt voorbij. Sir David Attenborough praat Our Planet aan elkaar en dan weet je dat het goed zit. De serie bestaande uit zeven losstaande natuurdocumentaires van bijna een uur.

4. Terra

Terra is een kritische natuurdocumentaire. Deze pakkende docu gaat in op onze relatie met andere levende wezens, nu de mensheid steeds verder van de natuur verwijderd raakt. Deze film wordt niet zo vaak getipt, maar is een verrassende aanrader.

5. National Parks Adventure

Dan een natuurdocumentaire voor de Amerikanofiel. National Parks Adventure neemt je namelijk mee op avontuur door de prachtige Nationale Parken van de Verenigde Staten.

Je vliegt van het ene het andere unieke landschap in en alles wordt aan elkaar gepraat door niemand minder dan Rober Redford. Heerlijke docu, waarna je direct het vliegtuig naar Amerika wil pakken. Helaas gaat dat nu even wat minder makkelijk.

6. Chasing Coral

Chasing Coral is een indrukwekkende documentaire van Netflix, uitgebracht in 2018. De natuurdocumentaire is de opvolger van Chasing Ice. Ieder mens zou deze films eigenlijk moeten zien ter bewustwording.

Meer dan 650 uren aan rauw materiaal is geschoten om jou een beeld te geven van de buitenaards mooie onderwaterwereld op deze planeet. Ook de verwoesting door de opwarming van de aarde en overbevissing komen uitgebreid aan bod.

7. Moving Art

Moving Art is een documentaireserie die bestaat uit zes losse natuurdocumentaires, die enkel bestaan uit bewegende, kunstzinnige beelden van oceanen, woestijnen, bloemen, bossen en andere wonderen der natuur. Na de tijd ben je weer helemaal zen.

Inmiddels bestaat de serie uit drie seizoenen van drie afleveringen. Onderwerpen variëren van watervallen in het algemeen tot de Galapagos-eilanden.

De beste documentaires op Netflix

Wat de beste documentaires op Netflix zijn, is natuurlijk volledig afhankelijk van smaak en interesse. Maar mocht je afgaan op recensies, weet dan deze docu’s een 100 procent score hebben op Rotten Tomatoes.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.