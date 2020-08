Duizenden demonstranten ondanks verbod opnieuw de straat op in Minsk

Duizenden mensen zijn zondag in het Wit-Russische Minsk de straat opgegaan voor een grote demonstratie tegen president Aleksandr Loekasjenko. De demonstratie is verboden en de politie en de minister van Binnenlandse Zaken hebben gedreigd het protest met geweld de kop in te drukken. De politie arresteerde al een tiental demonstranten.

De actievoerders trekken van diverse kanten richting het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van de stad. Dat plein is inmiddels afgesloten en er zijn honderden politiemensen aanwezig. Omdat het plein is afgesloten verspreiden de demonstranten zich over de stad. Ook de metrostations zijn gesloten.

De politie heeft rond 15.30 uur zondagmiddag zeker 125 demonstranten aangehouden. Dat meldde de minister van Binnenlandse Zaken, aldus het Russisch persbureau RIA Novosti.

‘We zijn hier voor je verjaardag’

Het motto van de protesten zondag is ‘Voor vrede en onafhankelijkheid’. De afgelopen twee zondagen waren er ook demonstraties in het land met honderdduizenden deelnemers tegen Loekasjenko die de actievoerders ‘de laatste dictator van Europa’ noemen. Loekasjenko is vandaag 66 jaar oud geworden. Demonstranten roepen „We zijn hier voor je verjaardag!”



Thousands of protesters gathered near Minsk City Hero Obelisk and moving to the Presidential Palace. They are chanting "We are here for your birthday!" pic.twitter.com/PE8Rb5n9Mq — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 30, 2020

Zaterdag waren er ook protesten in het hele land. Duizenden vrouwen gingen de straat op. Ze trokken vanaf het Plein van de Vrijheid te voet door Minsk, zoals te zien is op beelden die via de sociale netwerken werden verspreid.



In #Minsk, #Belarus, thousands turned up near Pushkinskaya metro station to commemorate the protester Aliaksandr Taraykouski who had been killed in this location by police on 10 August:https://t.co/anBMCAs5V5 pic.twitter.com/QtSBUIzmcr — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 15, 2020

Svetlana Tichanovskaja

De situatie in Wit-Rusland is zeer gespannen sinds de presidentsverkiezingen van drie weken geleden. Loekasjenko eiste toen de overwinning op met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen in en buiten Wit-Rusland is ervan overtuigd dat die uitslag met fraude tot stand is gekomen. De oppositie beschouwt Svetlana Tichanovskaja als de echte winnaar.

Loekasjenko bezoekt Poetin

Ook Russische staatsmedia hebben hun twijfels over de verkiezingen geuit. Wel zegt het Kremlin het buurland te steunen. De Wit-Russische president Loekasjenko gaat in de komende weken op bezoek bij zijn Russische ambtgenoot Poetin. Eerder klopte de Wit-Russische president ook al aan bij Poetin vanwege de situatie in zijn land. Volgens Loekasjenko wordt er vanuit het buitenland aan een soort staatsgreep gewerkt. Twee weken geleden verweet hij vooral Polen, Nederland en Oekraïne dat ze een omwenteling in Wit-Rusland zouden bekokstoven en dat ze de landen meer voormalige Sovjetreupblieken in het vizier hebbem.