Honderden vrijwilligers zoeken naar vermiste Dennis in Apeldoorn

Zo’n vijfhonderd vrijwilligers zoeken vandaag in Apeldoorn en omgeving naar de vermiste 24-jarige Dennis Schoonhoven. „We hopen vandaag wat te vinden”, zegt een woordvoerder van Coördinatie Platform Vermissing (CPV).

Dennis Schoonhoven verdween woensdag uit een instelling van GGNet in Apeldoorn. Volgens de CPV-woordvoerder was hij in verwarde toestand. Hij zat in de instelling vanwege een psychose.



De laatste strohalm

Onder de vrijwilligers die zondag mee zoeken, zijn een hondenteam, een drone-team, een dregteam en een quadteam. De meeste vrijwilligers die meedoen komen uit de omgeving. Ook de familie zelf zoekt mee. „Het CPV is de laatste strohalm, waar andere diensten stoppen”, aldus de woordvoerder.

De zoektocht begon zondag om 11.00 uur. Bij alle vrijwilligers is een coronacheck gedaan, ze hebben mondkapjes gekregen en houden 1,5 meter afstand. De kaart van Apeldoorn en omgeving is ingedeeld in vakjes, legt de woordvoerder uit. „Ieder gebied wordt intensief doorzocht.” Sommige vrijwilligers pakken meerdere gebieden, vertelt ze.

Aanwijzingen

De zoektocht richt zich op alles wat zich buiten bevindt, geeft de woordvoerder aan. „We zoeken alleen buiten nu. Het kan zo zijn dat hij ergens naar binnen is gegaan en kan dus ergens binnen zitten.”

Er zijn al wel wat aanwijzingen binnengekomen, zegt ze. Die worden bekeken. „Als mensen hem ergens hebben gezien, gaan we er gelijk op af.” De politie krijgt ook alle aanwijzingen, vertelt ze.

Dennis heeft een smal postuur, licht blond haar en droeg een zwart t-shirt, donkerblauwe sweater en korte blauwe spijkerbroek. Hij droeg bovendien een tas van winkelketen Action met zich mee, meldt Omroep Gelderland.

