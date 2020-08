Wit-Russische leider Loekasjenko klopt aan bij Poetin

De Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko heeft aangeklopt bij Vladimir Poetin, president van buurland Rusland. De heren hebben gesproken over de situatie in Wit-Rusland, zo melden staatsmedia in Minsk. In Wit-Rusland is massaal protest ontstaan tegen de verkiezingsfraude die er gepleegd zou zijn.

Loekasjenko werd een week geleden weer met een overweldigende meerderheid herkozen en is aan zijn zesde ambtstermijn begonnen. Volgens velen zijn de uitslagen vervalst. Poetin heeft zijn buurman eerder wel gefeliciteerd, maar het Kremlin lijkt verdeeld en weinig enthousiast over Loekasjenko.

De leiders van Rusland en Wit-Rusland zijn het erover eens dat de problemen in Wit-Rusland snel worden opgelost, zei het Kremlin zaterdag. Hoe die oplossing eruitziet, werd er niet bij gezegd.

Staatsgreep

Het verzet tegen zijn herverkiezing is volgens Loekasjenko niet alleen een bedreiging voor zijn eigen land, maar voor heel de voormalige Sovjet-Unie. „Als Wit-Rusland valt, stort heel de Sovjetruimte in elkaar”, zei hij.

Volgens hem wordt er vanuit het buitenland, net als eerder in bijvoorbeeld Oekraïne, gewerkt aan een soort staatsgreep. „We moeten ons niet in de luren laten leggen door de zogenaamd vreedzame protesten, maar onderkennen wat hier gaande is”, vindt Loekasjenko.

Hij verweet vrijdag vooral krachten in Polen, Nederland en Oekraïne en de Russische oppositieleider Aleksej Navalni dat ze een omwenteling in Wit-Rusland bekokstoven en meer voormalige Sovjetrepublieken in het vizier hebben.

In 2014 werd in Oekraïne de pro-Russische president Janoekovitsj ten val gebracht door protestbewegingen die veel steun van de Amerikaanse regering en West-Europese landen kregen. Het leidde tot een machtsovername in Kiev en een burgeroorlog in het op Rusland gerichte oosten van Oekraïne.

Mishandeling en marteling

Zaterdag hebben zich opnieuw duizenden mensen in Minsk verzameld om te betogen tegen Loekasjenko en tegen het hardhandige optreden van de politie tegen demonstranten. Er zou inmiddels ook al veel verzet tegen Loekaskeno zijn gerezen bij werknemers van staatsbedrijven, waar stakingen zijn. Maandag bezoekt Loekasjenko een vrachtwagenfabriek om er met arbeiders te spreken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In #Minsk, #Belarus, thousands turned up near Pushkinskaya metro station to commemorate the protester Aliaksandr Taraykouski who had been killed in this location by police on 10 August:https://t.co/anBMCAs5V5 pic.twitter.com/QtSBUIzmcr — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 15, 2020

Het RTL Nieuws had gisteren nog een item over de situatie in Wit-Rusland, waar betogers gearresteerd zouden worden. In de gevangenis worden ze vervolgens stelselmatig geslagen, mishandeld en gemarteld. Buiten verscheidene gevangenissen wachten familieleden tot hun vader, zoon, broer, zus vrijgelaten wordt. Ook zijn er hulpverleners aanwezig om de vrijgelaten gevangenen te behandelen.

Lees ook: Slachtoffers Japanse bezetting Nederlands-Indië herdacht

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.