Man doodgeschoten vlakbij protesten in Portland

In de Amerikaanse stad Portland is een man doodgeschoten toen er botsingen waren tussen Trump-aanhangers en linkse betogers. Volgens plaatselijke media is het nog onduidelijk of zijn dood iets te maken heeft met die ongeregeldheden.

De politie heeft niet gemeld om wie het gaat. Het zou mogelijk gaan om een aanhanger van Trump, afgaand op de kleding. De meeste Trump-aanhangers waren al vertrokken toen de man werd doodgeschoten.



MAGAts running over peaceful protesters in #Portland because Trump gave them permission to do this in our streets 🤬 https://t.co/p0sLlK5o8Y — The Honorable Tara Dublin #BidenHarris2020 (@taradublinrocks) August 30, 2020

Rellen en plunderingen in Portland

Eind mei braken er rellen en plunderingen uit in Portland, nadat een zwarte verdachte overleed door toedoen van agenten in Minneapolis. In heel de VS braken protesten tegen racisme en politiegeweld uit door de dood van George Floyd.

Sindsdien zijn er al meer dan negentig nachten lang plunderingen en protesten geweest in Portland. De protesten trekken vooral extreemlinkse groepen, maar de laatste tijd beginnen ook rechtse groepen en Trump-aanhangers zich te mengen in de onrust. Gisteren reed een konvooi Trump-aanhangers voornamelijk met SUV’s door de stad en raakte in conflict met betogers. Trump prees volgens Amerikaanse media het konvooi als „een van grote patriotten”.



BATTLE OF PORTLAND BEGINS! ANTIFA Militants vs MAGA TRUCKS. Antifa’s starting to become unglued. Trump Supporters return Fire with paintball guns. #portland #portlandprotest pic.twitter.com/SBxqaiUs5N — Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) August 30, 2020

Extreemlinks

De chaos in de stad wordt vooralsnog vooral bestendigd door extreemlinkse groepen. Burgemeester Ted Wheeler heeft gezegd dat hij zich vandaag over de jongste confrontaties beraadt. Hij vraagt de mensen „kalm te blijven en de tragedie niet nog groter te maken”. Er is inmiddels al voor meer dan 20 miljoen dollar schade aangericht aan bedrijven en overheidsgebouwen.

Trump heeft vandaag op Twitter weer felle kritiek geuit op de Democraat Wheeler. Trump wil dat de staat Oregon waar Portland de grootste stad is, om federale hulp verzoekt om de orde te herstellen. Wheelers stadsbestuur heeft in juli onder druk van de linkse betogers het politiebudget met 6 procent ingekrompen.

De politie is in de VS zwaar onder druk komen te staan door alle kritiek en protestacties, onder meer gericht op korten op de begroting van politiediensten en zelfs de opheffing van politie. Tal van agenten zoeken een andere baan of willen eerder met pensioen. In veel steden is het vuurwapengeweld sinds mei enorm toegenomen.



It is a shame Portland Mayor Ted Wheeler places his politics above the safety of his citizens. https://t.co/yWBaEazPYq — Carmine Sabia (@CarmineSabia) August 28, 2020

