Doodstraf zanger in Nigeria voor belediging moslimprofeet Mohammed

Dood door ophanging hoorde zanger Yahaya Aminu Sharif vandaag tegen zich eisen. En waarom? Omdat hij de profeet Mohammed zou hebben beledigd in een liedje en dat via WhatsApp heeft verspreid.

Een islamitische rechtbank in Nigeria heeft de 22-jarige zanger vandaag ter dood veroordeeld voor belediging van de moslimprofeet Mohammed in een liedje dat hij via sociale media had verspreid.

Boos vanwege Mohammed

Na de publicatie van het liedje in maart staken boze demonstranten het huis van Yahaya Aminu Sharif in brand en eisten zijn vervolging, waarna hij werd aangehouden.

Nigerian singer Yahaya Sharif-Aminu found guilty of blasphemy; sentenced to death by hanging. https://t.co/SmGa4jmK4B — Hamza Mohamed (@Hamza_Africa) August 10, 2020

Sharia

In meerdere provincies in het noorden van Nigeria geldt sinds begin deze eeuw de sharia, islamitische wetgeving, op grond waarvan mensen ter dood werden veroordeeld voor overspel, moord en homoseksualiteit en eenmaal voor blasfemie. Geen van deze doodstraffen is tot nu toe voltrokken.

Nigeria Government forgave 601 Boko Haram members, dressed them for graduation and gave them 20k each but Yahaya Aminu Sharif has been sentenced to death by hanging because of blasphemy against Muhammed. Remember, he killed nobody. Sigh😪😪. Sharia law should be abolished. pic.twitter.com/1g127eguBs — ExMuslims of Nigeria (@ExmuslimsN) August 10, 2020

De doodstraf voor blasfemie betrof een geestelijke van een soefi-gemeenschap, een stroming binnen de islam die door sommige andere moslims als ketters wordt gezien. Ook Sharif behoort tot een soefi-orde. De zanger heeft een maand om tegen de doodstraf beroep aan te tekenen.

Allah

De rechtbank veroordeelde ook nog een 13-jarige jongen tot tien jaar gevangenisstraf omdat hij tijdens een woordenwisseling met een vriend Allah had beledigd.

