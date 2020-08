Patrick, de beste vriend van SpongeBob, krijgt eigen talkshow

De hashtag #ThePatrickStarShow doet het lekker op Twitter. Fans, maar ook de haters, laten weten wat zij er nou van vinden, dat de beste vriend van Bob z’n eigen serie krijgt. Een talkshow nog wel.

cant wait to see it though im gonna miss spongebob #ThePatrickStarShow — Love Sosa (@Menaci_ng) August 10, 2020

yeah, because after 10/11 years of utter garbage from the original show, THIS will DEFINITELY be a groundbreaker.. 🤦‍♂️ #ThePatrickStarShow https://t.co/94Gpwyz7cs — Stefán #BLM ✊🏻✊🏽✊🏿 (@Stefan_Fortig) August 10, 2020

Er is namelijk een spinoff van de Nickelodeon-animatieserie SpongeBob SquarePants in de maak. Zeester Patrick, de beste vriend van de beroemde gele zeespons, krijgt een eigen serie, meldde Deadline vandaag.

Patrick = Bill

Patrick lands his own spinoff series at Nickelodeon 🌟 'The Patrick Star Show' revolves around Patrick and his family with some 'SpongeBob' stars occasionally showing up (via @DEADLINE | https://t.co/89O5o4YqFo) pic.twitter.com/2Pwb0yCoKJ — Fandom (@getFANDOM) August 10, 2020

Net als in de oorspronkelijke serie wordt de stem van Patrick ingesproken door Bill Fagerbakke. De acteur zou ook al in de studio zijn geweest om afleveringen op te nemen.

Happy Birthday to the voice of Patrick, Bill Fagerbakke! pic.twitter.com/sCl6H3wHSn — SpongeBob (@SpongeBob) October 4, 2019

In The Patrick Star Show heeft de zeester volgens Deadline zijn eigen talkshow en draait het om hem en zijn familie. In de serie zitten vooral nieuwe personages, wel zullen er geregeld oude bekenden uit SpongeBob SquarePants langskomen.

Vorig jaar was er ook al een spinoff van SpongeBob:

This is the spin-off of the SpongeBob SquarePants, titled, "Kamp Coral" starring new voice actors. pic.twitter.com/oBC9ZgDdXY — Lucas Theo Salusky 🇺🇸🇨🇦🇫🇷🇮🇹🏳️‍🌈🇦🇷 (@LSalusky) October 25, 2019

LGBTI

Nog niet zo lang geleden was de gele zeester ook al in het nieuws. Nickelodeon zou deze zomer een hint hebben gegeven over de geaardheid van Spongebob Squarepants. Volgens de kinderzender maakt de gele zeespons namelijk deel uit van de lhbti-gemeenschap, zo is te zien in een post op Twitter.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h — Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020

Vanwege Pride-maand deelde Nickelodeon foto’s van verschillende personages uit tv-series. Naast een met regenboogkleuren bewerkte Spongebob, waren ook de biseksuele Korra uit The Legend of Korra en transgender acteur Michael D. Cohan uit Henry Danger te zien op Twitter. Talloze twitteraars vatten het bericht op als de coming-out van de spons.

Aseksuele SpongeBob

Kijkers speculeren al langer over de vraag of hij nou op mannelijke zeevruchten valt, of voor de vrouwtjes gaat. De geruchten werden aangewakkerd toen in een aflevering uit 2002 de zeespons en zijn beste vriend Patrick samen de ouders werden van een verlaten schelp. Bedenker Stephen Hillenburg, die in 2018 overleed, zei eerder dat Spongebob aseksueel is.

